V četrtek nekaj po 20. uri se je neurje razbesnelo na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V Pamečah je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Posredovali so dežurni delavci Komunalnega podjetja Slovenj Gradec, ki so s pomočjo delovnega stroja preusmerili vodo in odmašili prepust.

Tudi na Gmajni, prav tako v slovenjgraški občini, se je v nalivu zamašil vodni prepust, posledično pa je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Tudi v tem primeru je posredoval delavec komunalnega podjetja, prav tako gasilci. Z delovnim strojem so odmašil prepust.

Težave so ponovno imeli na Prevaljah, kjer so morali gasilci iz kleti stanovanjsko-poslovnega objekta izčrpati meteorno vodo. Škoda ob dogodku ni nastala, navajajo na spletni strani uprave.

Okoli 21. ure je v Otiškem Vrhu v občini Dravograd meteorna voda zaradi zamašenega obcestnega jaška ogrozila stanovanjsko hišo, v bližini pa se je na cesto sprožil tudi manjši zemeljski plaz. Prostovoljni gasilci iz Šentjanža so jašek očistili, plaz pa so zavarovali delavci komunalnega podjetja.

Pred tednom dni, v petek in soboto, so močni nalivi in veter povzročili na Koroškem največ težav na območju občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.