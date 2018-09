Na Celjskem so na ožjem območju Ljubečne in Arclina v občini Vojnik meteorne vode zalile tri stanovanjske hiše, nanosile večjo količino naplavin na cestišče in parkirne prostore. Močan veter je podrl štiri drevesa na cestišče in poškodoval drog javne razsvetljave. Poškodovalo se je tudi ostrešje na poslovnem objektu.

V Novi Cerkvi prav tako v občini Vojnik pa je veter poškodoval sončne kolektorje na strehi podružnične šole.

Gasilci so imeli veliko dela z izčrpavanjem meteorne vode tudi v drugih delih države, ki jih je zajelo deževje, tako na območju Ljubljane, na Gorenjskem, Koroškem in v Prekmurju. V Grosuplju je meteorna voda zalila halo podjetja Belimed, v Kamniku pa prostore podjetja Danfos. V Dravogradu, kjer je meteorna voda zalila stanovanjski objekt, so stanovalce začasno namestili v bližnji hotel.

V občini Prevalje je na Jamnici večje drevo padlo na elektroenergetski vod in cesto ter zaprlo promet.

Meteorologi za danes napovedujejo delno jasno vreme, se bodo pa sredi dneva in popoldne še pojavljala posamezne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta.