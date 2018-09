Neurje povzročilo precej težav v delu Koroške

Nočno neurje je povzročilo precej težav na območju občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju, kjer voda ogroža in poplavlja nekaj objektov in cest. Zaradi podrtega drevja je zaprta glavna cesta Dravograd-Maribor med Vuhredom in Podvelko proti Mariboru, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.