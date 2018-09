S torkovim porazom proti gostiteljici Italiji z 1:3 (23, –19, –13, –18) je slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Firencah končala s prvim delom 19. svetovnega prvenstva, ki te dni poteka v Italiji in Bolgariji. V dvorani Nelson Mandela Forum so azzurrom preglavice povzročali le v uvodnem nizu, pozneje pa tudi zavoljo krajše klopi klonili pod pritiskom bolj svežih tekmecev, ki so na krilih 7500 navijačev prvi del turnirja sklenili neporaženi. »Očitno nam je popustila zbranost, na drugi strani pa se je razigral njihov servis. Imeli smo težave s sprejemom, igrali smo z ročno. Tudi ko smo imeli idealen sprejem, tega nismo izkoristili. Zgrešili smo preveč protinapadov. Če bi pokazali le deset odstotkov več, bi jih lahko premagali,« je po tekmi ocenil kapetan Slovenije Tine Urnaut.

»Kot zunanji opazovalec bi rekel, da se opazi, da so fantje na tekmah v zadnjem setu utrujeni in zaradi tega prihaja do večjega števila napak. Jim pa tega ne gre zameriti, saj jih šest igra ves čas. Poškodoval se je Tonček Štern, zato nimamo ustrezne menjave na mestu korektorja, enako velja tudi za mesto organizatorja, saj si je Dejan Vinčić poškodoval gleženj. Če vse temelji le na treh igralcih, ki morajo pritiskati in dosegati ase, je to zelo težko,« poudarja nekdanji trener ekipe ACH Volley.

»Izkupiček Slovencev v prvem delu je realen. Ne vem, kateri ekipni šport v Sloveniji se lahko po rezultatih primerja z odbojko. Igrali so proti nekdanjim svetovnim prvakom in stalnim udeležencem olimpijskih iger,« pravi nekdanji slovenski reprezentant Tomislav Šmuc , zadovoljen, da so bili Slovenci v skupini enakovreden tekmec nasprotnikom in da jih nihče ni nadigral. Njihove predstave ocenjuje kot pozitivne, pri čemer izpostavlja bojevit pristop, glavne razloge za poraz proti Italiji pa med drugim vidi tudi v utrujenosti in težavah s poškodbami.

Odbojkarji selektorja Slobodana Kovača so na petih tekmah premagali Dominikansko republiko, Japonsko in Belgijo, poleg Italije pa je bila od njih boljša še Argentina. Skupno so tako osvojili devet točk, kar jim je na koncu prineslo tretje mesto v skupini A in napredovanje v drugi del tekmovanja. Tega bodo odigrali v Bologni, kjer se bodo v skupini F srečali z Avstralijo, ki je v nadaljnji del turnirja odnesla sedem točk, Belgijo (10 točk) in Brazilijo (11 točk).

Največja neznanka je Avstralija

Slovence prva tekma čaka že jutri, ko se bodo še drugič na prvenstvu srečali z Belgijo, v soboto sledi tekma z Brazilijo, dan pozneje pa še z Avstralijo. »Mislim, da se bo proti vsem ekipam dalo igrati. Proti Belgijcem so to že dokazali, zato strahu, da bi bili nadigrani, ne bodo imeli. Brazilija ima podobno kot Slovenija nihanja v igri. So olimpijski prvaki, a prav tako izgubijo niz. Proti njim smo že igrali in jih poznamo, zato motivacije ne bo manjkalo. Še največjo neznanko predstavlja Avstralija, ki igra dobro. Vse štiri ekipe v skupini se mi zdijo enakovredne in zelo verjetno bo prihajalo do tega, da se bodo med seboj premagovale. Ne vidim ene reprezentance, ki bi izstopala in dobila vse dvoboje,« meni Šmuc.

Iz štirih skupin v drugem delu se bodo sicer med najboljših šest reprezentanc prvenstva uvrstile zmagovalke in še dve najboljši ekipi. »Vsaka tekma bo vojna zase, ki jo je treba dobiti,« meni nekdanji podajalec, ki Slovencem daje 50-odstotne možnosti za preboj naprej. »Tri zahtevne tekme v treh dneh nam zaradi krajše klopi, poškodb in utrujenosti niso v prid. Vseeno možnosti so, a na igrišču bo treba dati zadnje atome moči,« še opozarja Šmuc.