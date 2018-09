Slovenci so tako padli na tretje mesto skupine F, realno še lahko pridejo na drugo, toda, da bi bili med dvema najboljšima drugima reprezentancama, je možno le še teoretično, ob zmagi proti Avstraliji bi jim morali iti na roko tudi nekateri drugi rezultati, ki pa so le malo verjetni.

Izbranci Slobodana Kovača so se proti olimpijskim prvakom zgledno borili, toda kakovost je bila na strani Brazilcev, ki so bili najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno. Končnice so odigrali zbrano, videlo se je, da imajo precej več izkušenj od tekmecev. Slovencem je manjkalo večje število dobrih servisov, manjkala je kakšna serija asov, brez tega je proti Brazilcem težko igrati, kar je pokazal tudi tretji niz, v katerem so imeli zanesljivo prednost praktično od začetka do konca.

»Če imajo Brazilci dober sprejem, je z njimi nemogoče igrati,« je pred dvobojem dejal slovenski podajalec Gregor Ropret, ki je spet začel tekmo. Da je bila napoved pravilna, se je hitro videlo, saj Slovenci nikakor niso mogli zaustaviti tekmečevega prvega tempa visokih blokerjev in napada, potem ko so jim ti uspešno sprejemali začetne udarce. Zaradi napak Brazilcev na servisu je rezultat sicer bil nekaj časa izenačen, prvo občutnejšo prednost so si Brazilci priigrali po bloku Mitji Gaspariniju, povedli so z 9:6.

Ko je Bruno dosegel as za 12:8, je bila slovenska klop že zaskrbljena, toda selektor Slobodan Kovač je z odmorom fante umiril. Po asu Gasparinija so se približali na dve točki zaostanka, nato dvakrat celo na eno, Klemen Čebulj je imel v protinapadu celo priložnost za izenačenje na 21:21, a je žog o poslal v avt. Nove priložnosti tekmeci niso ponudili, tako da je prvi niz šel v njihove roke.

Statistika prvega dela je kazala, da igra Slovencev ni bila najboljša. Napak je bilo preveč, šepal je sprejem, tudi v napadu ni šlo po željah. Zato je v drugem nizu Kovač Ropreta zamenjal z Dejanom Vinčičem. Večjega preskoka v igri ni bilo, z borbenostjo pa so vendarle kar nekaj časa držali ugoden izid. Vse dokler na servis ni prišel visoki Isac Lima, ki je s tremi zaporednimi asi svojo ekipo popeljal v vodstvo 15:10. S podobno serijo mu je vrnil Alen Šket, ki je tik pred tem zamenjal Čebulja, in izid je bil izenačen. Takoj zatem so imeli Slovenci celo priložnost za vodstvo, toda žoga je po Gasparinijevem udarcu zletela izven igrišča. Brazilci so to znali kaznovati. Po zaslugi bloka Alenu Šketu in Mitji Gaspariniju so ušli za tri točke, kar je bilo dovolj za 2:0.

Z dvema izgubljenima nizoma je bilo prvo mesto v skupini izgubljeno, to pa se je občutilo tudi v glavah slovenskih igralcev. V podzavesti so se sprijaznili s porazom, kar se je v tretjem nizu pokazalo tudi na igrišču, saj so Brazilci prevladovali v praktično vseh elementih igre.

Najbrž zadnji tekmec na svetovnem prvenstvu bo v nedeljo Avstralija, tekma bo ob 17. uri.