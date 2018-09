Od začetnih 24 reprezentanc jih na svetovnem prvenstvu v odbojki ostaja le še 16. Medtem ko so tekmovališča v Italiji in Bolgariji že zapustili Japonska, Dominikanska republika, Egipt, Kitajska, Kamerun, Tunizija, Kuba in Portoriko, bodo preostala moštva po dveh dneh premora na igrišča znova stopila danes. Med njimi je tudi Slovenija, ki se bo zvečer v Bologni pomerila z Belgijo.

Obračun med reprezentancama bo že drugi na tem prvenstvu, saj sta si prvič nasproti stali že v tretjem krogu prvega dela tekmovanja pred vsega šestimi dnevi v Firencah. Naj spomnimo, da so slovenski odbojkarji tedaj prikazali dva obraza, saj so zaostajali že z 0:2, nato pa zrežirali zasuk in slavili zmago s 3:2. V maratonskem dvoboju, ki je trajal skoraj dve uri in pol, je zablestel Alen Šket, ki je ob kar 88-odstotni učinkovitosti nasprotniku iz 24 napadov nasul 21 točk. To je bila sicer tretja in hkrati tudi zadnja zmaga Slovenije na tem prvenstvu, saj sta v naslednjih dneh sledila poraza proti Argentini in Italiji.

»Glede naše skupine smo optimistični. Lahko bi bilo veliko slabše. Občutek imamo, da je vse v naših rokah. Po tesnem porazu proti Slovencem v podaljšku imamo z njimi še neporavnane račune,« pred današnjo tekmo razmišlja belgijski reprezentant Thomas Rousseaux.

»Pričakujem enako tekmo kot v prvem delu prvenstva, torej zares zahtevno. Slovenija ima zelo dobro ekipo z izjemnimi igralci z veliko izkušnjami. Po mojem mnenju nam primanjkujejo prav izkušnje, saj Slovenci nastopajo v Italiji, ki ima najboljšo ligo na svetu. Mislim, da je to največja razlika med ekipama. Ne glede na vse mislim, da smo dobro pripravljeni. Zadnja dva dneva smo precej intenzivno trenirali, jutri pa moramo na tekmi predvsem uživati,« pa pravi selektor Belgije Andrea Anastasi, ki vlogo favorita za zmago prepušča tekmecu.

Slovenci prostora za spodrsljaj praktično nimajo, saj jih lahko med najboljših šest reprezentanc na svetu bržkone popeljejo le tri zmage. »Vemo, da ni več prostora za napačne korake. Vsaka tekma je odločilna in edino, o čemer zdaj razmišljamo, so Belgijci. Na igrišče bomo stopili še bolj zbrani, da bomo zares dali svoj maksimum, premagali tekmeca in vknjižili vse tri točke. Upam, da bomo jutri čim polnejši energije,« trdi slovenski kapetan Tine Urnaut. Korošec se je v sredo s soigralci po prihodu v Bologno potil v fitnesu, včeraj pa so na treningu pobližje spoznali še dvorano. Slovenski selektor Slobodan Kovač si medtem danes želi predvsem boljšega servisa svojih igralcev, saj jim ta na prejšnji tekmi proti Belgijcem ni stekel. Obenem je znova opozoril na njihovo višino, moč, dober sprejem in blok.

»Belgija ima neugodno reprezentanco. Vsi jo še vedno vidijo kot edino ekipo, ki težave lahko povzroči Brazilcem, medtem ko na nas še vedno ne gledajo tako in to podcenjevanje me zelo jezi,« pravi Slobodan Kovač. Srbski strateg je sicer včeraj spregovoril tudi o preostalih dveh nasprotnicah v skupini, Braziliji in Avstraliji. Prvo je opisal kot vrhunsko ekipo, ki pa ni brez težav, medtem ko je za Avstralijo dejal, da se ji pozna nastopanje v ligi narodov in da je zasluženo v drugem delu tekmovanja. »Težko bo, čaka nas zanimiv turnir, v vsakem primeru pa premoremo dovolj kakovosti, da lahko igramo proti vsem. Upam, da bomo tudi zmagovali,« je še sklenil Kovač.

Skupina E 1. Italija 5 5 0 15:2 15 2. Nizozemska 5 4 1 12:8 11 3. Rusija 5 3 2 12:6 10 4. Finska 5 2 3 9:12 6 Danes ob 17. uri: Nizozemska – Rusija, ob 21.15: Italija – Finska, jutri ob 17. uri: Nizozemska – Finska, ob 21.15: Rusija – Italija, nedelja ob 17. uri: Rusija – Finska, ob 21.15: Italija – Nizozemska.

Skupina F 1. Brazilija 5 4 1 13:6 11 2. Belgija 5 3 2 11:8 10 3. Slovenija 5 3 2 12:10 9 4. Avstralija 5 2 3 9:11 7 Danes ob 17. uri: Brazilija – Avstralija, ob 20.30: Belgija – Slovenija, jutri ob 17. uri: Avstralija – Belgija, ob 20.30: Slovenija – Brazilija, nedelja ob 17. uri: Slovenija – Avstralija, ob 20.30: Belgija – Brazilija.

Skupina G 1. ZDA 5 5 0 15:5 13 2. Iran 5 4 1 12:7 11 3. Bolgarija 5 3 2 11:6 9 4. Kanada 5 3 2 11:7 9 Danes ob 16. uri: ZDA – Kanada, ob 19.40: Bolgarija – Iran, jutri ob 16. uri: Iran – Kanada, ob 19.40: Bolgarija – ZDA, nedelja ob 16. uri: ZDA – Iran, ob 19.40: Bolgarija – Kanada.