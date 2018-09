Na hipodromu v Stožicah so psi raznih pasem poslušali svoje lastnike. Ubogali so jih, ko so jih vodili skozi majhen tunel, na vodoravno postavljeno in nekoliko dvignjeno lestev in podobno. Odvijalo se je tekmovanje: 24. svetovno prvenstvo za reševalne pse. Iz 26 držav je prišlo 132 tekmovalcev, ki so se merili v treh disciplinah: iskanju pogrešanih v ruševinah, iskanju pogrešanih v naravi in iskanju na sledi. Ena ekipa, ki jo sestavljata pes in njegov vodnik, se je udeležila tekmovanja v le eni disciplini, vsi pa so med drugim pokazali znanje v poslušnosti.

Tepež je nesprejemljiv Med tekmovalci je bil tudi Arsal Yildrim iz Turčije, ki je, ko smo govorili z njim, še čakal na nastop. Ob njem je stal črno-beli štirinožec z imenom Atamar. Skupaj sta prvič tekmovala na svetovnem prvenstvu. »Enkrat sem že tekmoval na svetovnem prvenstvu, a z drugim psom. Zasedla sva šesto mesto,« je povedal Arsal Yildrim, ki se je na prvenstvo uvrstil na kvalifikacijskem turnirju v Nemčiji. V Ljubljani je tretjič, pred tem je v slovenski prestolnici tudi treniral. »Letos želim zmagati. Konkurenca je huda, vsakdo je na koncu lahko prvi,« je govoril v slogu vrhunskih športnikov, medtem ko je njegov kolega iz ekipe mirno stal poleg njega. »Veste, pes je moj najboljši prijatelj,« je pokazal na psa. »Vsepovsod ga vzamem s seboj, tudi v službo, 24 ur na dan sva skupaj. Je del družine,« je dejal. Na iskalno akcijo se v povprečju odpravita enkrat na mesec. »Največkrat iščeva bolnike z alzheimerjevo boleznijo, ki se izgubijo v naravi,« je dejal Yildrim. Medtem ko je tekmovalec iz Izmirja pripovedoval, kako pomemben del njegovega življenja je Atamar, je Borut Modic, predsednik Enote vodnikov reševalnih psov Ljubljana, ki organizira tekmovanje, pojasnjeval, da je prav odnos med človekom in psom najpomembnejši, ko gre za iskanje pogrešanih ljudi. »Tepež, prisila ali kakršno koli nehumano ravnanje je nesprejemljivo in dokazano povsem neproduktivno. Psa je treba pohvaliti za majhne stvari, da enkrat zraste nekaj večjega,« je dejal Borut Modic in to večkrat poudaril. Pojasnil je, da mora biti iskanje za psa igra. »Pristop je pozitiven, brez prisile. Včasih se je delalo precej na silo, a danes vemo, da tako ne gre. Ko psi dve uri iščejo pogrešano osebo, tega ne delajo, ker morajo, ampak ker hočejo. Da bi si tega želeli, pa jim moramo iskanje predstaviti kot igro. Tako je tudi uspešnost veliko večja, kajti lahko zdržijo dlje,« je razložil in dodal, da pes dobi nagrado, ko najde ponesrečenega človeka. »Zato mu iskanje predstavlja veselje.«