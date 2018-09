Če bo šlo tako, kot so si zamislili dunajski znanstveniki, bi psi lahko dokaj hitro začeli uporabljati tablice z zasloni na dotik. Eksperiment, ki poteka na veterinarski fakulteti dunajske univerze, je namreč prinesel obetavne rezultate. Cilj raziskave, v kateri psi prek zaslonov na dotik rešujejo naloge, ni zgolj sodobna zabava za živali, ampak bi starejši psi od iger na pametnih tablicah lahko imeli tudi zdravstvene koristi. Kot so znanstveniki ugotovili med testiranjem več sto psov, bi starejšim živalim takšne igre lahko koristile tako, kot starejšim ljudem pomagajo dobro mentalno kondicijo ohranjati sudoku in podobne igre oziroma vaje za možgane. Takšne domneve so lani podkrepili tudi s študijo v ZDA, po kateri naj bi si starejši ljudje, ki na računalnikih redno igrajo miselne igre, zmanjšali možnost obolenja za demenco.

Spanje ni rešitev

»Včasih mislimo, da je, če imamo starejšega psa, najbolje, da ga pustimo, da se umakne na kavč in prespi cel dan, a mu s tem v resnici ne delamo nobene usluge,« je ob objavi študije povedala ena od njenih avtoric Lisa Wallis, profesor z dunajske univerze Ludwig Huber pa je poudaril, da tudi če se s psi dovolj gibamo, to ne bo izboljšalo njihovega mentalnega stanja. »Možgani potrebujejo večjo stimulacijo in reševanje problemov.« In to bi psi lahko počeli z igrami na pametnih tablicah. Običajne igre z žogo in drugimi klasičnimi igračami se hitro začnejo ponavljati, zasloni na dotik pa omogočajo vrsto različnih stimulacij, igre postajajo tudi vse bolj zapletene.

Med nalogami, ki jih na zaslonu rešujejo psi, so na primer takšne, da izbirajo med krogom in kvadratom, nagrado pa dobijo vsakič, ko se z gobčkom dotaknejo kroga. Poleg izbiranja med kvadratom in krogom so opravljali tudi drugačne teste, kot je lovljenje gibljive slike na zaslonu ali ločevanje med »dobrimi« in »slabimi« podobami. Mlajši psi, ki so bili vajeni igranja podobnih iger, so se na testu odrezali bolje, so se pa z vajo izboljšali tudi rezultati pri starejših psih. Avtorji raziskave sicer priznavajo, da je takšne vaje za zdaj težko izvajati doma, zato se jim zdi prednostna naloga, da ustvarijo naprave in programsko opremo, ki bo enostavna za uporabo v domačem okolju, dodajajo pa, da bodo problem vedno tudi mokri gobčki, ki ovirajo stik z zaslonom na dotik. Ko bodo rešili te težave, bodo zasloni na dotik postali odlično sredstvo za zdravo zabavo psov, dokler ne bodo na voljo v prosti prodaji, pa še vedno obstajajo igre, ki morda niso koristne za zdravje psov, vendar pa jih vsaj zabavajo. Med njimi je na primer Game for Dogs, pri kateri pes liže zaslon ali pa ga udari z gobčkom ali tačko, s tem pa povzroča različne zvoke, Cat Fishing 2, pri kateri ima pes ali mačka 25 sekund časa, da s tačko ali gobčkom ulovi ribo, z vsako stopnjo pa je rib več, pri igri Happy Wings pa lovi ptice, ki povzročajo različne zvoke.