Narava ne pozabi: Polje in gozd

Mejniki mesta so semaforji. Kjer te ne ustavljajo več, tam te neznani otroci še vedno pozdravljajo, ljudje se med sabo menijo čez plotove ali žive meje, če sploh so, in vrtičke ali njive obdelujejo v dolgih hlačah, ne v bermudkah kot mestni vrtičkarji. In svoje smeti pobirajo sami, ne da bi čakali na smetarski voz.