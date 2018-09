Maassen se je prejšnji teden znašel pod plazom očitkov, ker je pod vprašaj postavil verodostojnost video posnetka, v katerem skrajni desničarji v nemškem Chemnitzu preganjajo tujce, pa tudi zaradi svojih povezav s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD).

Po številnih pozivih k razrešitvi je nemška koalicija v začetku tedna odločila, da Maassna odstavi s položaja vodje urada za zaščito ustave (BfV). Premestili so ga na mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, kjer bo odgovoren za varnost in bo tako imel nadzor nad zvezno policijo, ter kibernetsko, informacijsko in javno varnostjo. Odločitev o premestitvi na višje in bolje plačano delovno mesto je v nemški politiki sprožila precejšnje razburjenje.

67 odstotkov Nemcev koaliciji ne zaupa več

Omajala je tudi zaupanje nemške javnosti v vladajočo koalicijo. Kot je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je objavil časnik Bild am Sonntag, 67 odstotkov Nemcev ne verjame več, da vodje CDU, CSU in SPD lahko še naprej sodelujejo. A po drugi strani večina javnosti nasprotuje razpadu vlade in predčasnim volitvam.

V SPD po navedbah virov v stranki, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, zahtevajo, da Maassen odide s položaja in ne napreduje.

Seehofer, ki je tudi nemški notranji minister, odločno podpira Maassna in SPD očita, da proti njemu vodi gonjo. »Z gospodom Maassnom moramo ravnati dostojno. Je zelo sposoben in moralno neoporečen sodelavec. V službi ni naredil nobene napake,« je poudaril in zavrnil očitke, da Maassen zastopa skrajno desna stališča. Seehofer je že napovedal, da ga ne bo odpustil. »Tega ne delam iz kljubovanja, temveč zato, ker očitki niso upravičeni,« je poudaril.

Kanclerka je v petek dejala, da želi še ta konec tedna najti skupno rešitev problema, ki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP velja za tretjo večjo krizo v nemški vladi v zadnjem letu dni. Vrh nemške koalicije naj bi se glede Maassna danes sešel že tretjič, a po navedbah dpa še ni znano, kdaj natančno.

Seehofer je v časniku Bild am Sonntag postavil več pogojev za današnje srečanje. »Ta konec tedna bomo morali opraviti več telefonskih pogovorov. Vodje strank se bomo sešli šele, ko bom vedel, kakšne so zahteve SPD in kako bi rešitev delovala v praksi,« je dejal.