»Gospod Maassen bo postal državni sekretar na notranjem ministrstvu,« so po kriznem srečanju na temo Maasnove razrešitve sporočili nemška kanclerka in vodja Krščansko-demokratske unije (CDU) Angela Merkel, vodja Krščansko-socialne unije (CSU) in notranji minister Horst Seehofer ter predsednica socialdemokratov (SPD) Andrea Nahles.

Kdo bo prevzel vodenje nemške notranje obveščevalne službe, še niso sporočili. V zadnjih dneh se omenja aktualni državni sekretar na notranjem ministrstvu Hans-Georg Engelke, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Koalicijski socialdemokrati Maassnov odstop zahtevali že dalj časa

Nemški mediji so že v ponedeljek poročali, da si Merklova prizadeva za razrešitev Maassna, kar naj bi prek telefona ob koncu tedna signalizirala tudi vodilnim predstavnikom njene koalicije. Nemška kanclerka naj bi menila, da ga je potrebno razrešiti zaradi njegovega vmešavanja v dnevno politiko.

Koalicijski socialdemokrati so odstop vodje obveščevalcev zahtevali dlje časa. Razlog za njihove zahteve pa je pogovor Maassna, v katerem je dejal, da ni »nobenih obremenilnih informacij«, da je v Chemnitzu na vzhodu Nemčije prišlo do gonje proti tujcem. Dejal je, da obstajajo dobri razlogi za to, da bi bil video, ki bi to dokazoval, ponarejen.

V Chemnitzu so 26. avgusta zabodli 35-letnega Nemca kubanskega rodu. Dejanja so osumljeni trije prosilci za azil iz Sirije in Iraka. Po dogodku je v mestu prišlo do demonstracij, ki so bile uperjene proti tujcem v Nemčiji, nasilja desničarskih skrajnežev in napadov na tujce. Prišlo je tudi do napada na judovsko restavracijo.