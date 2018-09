Šef BfV je za tabloid Bild dejal, da nima nobenega dokaza, da je video, ki kroži po svetovnem spletu, pristen. "Delim dvome v medijska poročila o desničarskih skrajnežih, ki v Chemnitzu preganjajo tujce," je izjavil.

V tem mestu na vzhodu Nemčije so skrajni desničarji po umoru 35-letnika, ki naj bi ga ubila prosilca za azil, pripravili več protestnih shodov proti priseljencem. Pri tem je izbruhnilo nasilje med skrajnimi desničarji in njihovimi nasprotniki.

"Glede na mojo previdno oceno obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je bila to namerna napačna informacija, morda za odvračanje pozornosti od umora v Chemnitzu," je dejal Maassen, ki svojih trditev ni podkrepil z nobenim dokazom. Do zdaj so le podporniki skrajne desnice trdili na družbenih omrežjih, da gre za lažni video, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Dan po prvih protestih v Chemnitzu 26. avgusta je tiskovni predstavnik nemške kanclerke Steffen Seibert obsodil dogajanje in govoril o "gonji proti tujcem". Te besede je večkrat uporabila tudi Merklova in dejala, da v Nemčiji ni prostora za "sovraštvo na ulicah".

Ministrski predsednik zvezne dežele Saška Michael Kretschmer je nato pred dnevi ponudil drugačno razlago dogodkov v svoji deželi. V deželnem parlamentu je zatrdil, da ni bilo "nobene drhali, nobenega preganjanja tujcev in nobenih pogromov".

Seibert danes ni želel komentirati izjav šefa BfV, dejal je le, da "smo povedali vse, kar je bilo treba povedati" in da ima Maassen pomembno delo s številnimi odgovornostmi.

So pa Maassnove izjave sprožile ogorčenje med koalicijskimi in opozicijskimi strankami. Zeleni so jih označili za absurdne in za neposreden napad na kanclerko Merklovo.