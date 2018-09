Dodik govori o odcepitvi Republike Srbske od Bosne in Hercegovine (BiH) in združitvi s Srbijo, kar povzroča vse večje napetosti v državi, kjer so se tri leta nasilja med etničnimi skupinami leta 1995 končala z Daytonskim mirovnim sporazumom. ZDA so proti Dodiku lani uvedle sankcije zaradi spodkopavanja BiH.

Na drugi strani ima Dodik podporo Moskve, ki želi preprečiti možnost pridružitve BiH zvezi Nato.

Dodikova stranka plačuje 10.000 dolarjev na mesec organizaciji Twin Rocks Global, ki sta jo ustanovila Osborne in Rubino. Lobista sta doslej uspela urediti srečanje premierke Republike Srbske Željke Cvijanović julija v Washingtonu z najbolj proruskim kongresnikom v ZDA Danom Rohrabacherjem iz Kalifornije in senatorjem Rogerjem Wickerjem iz Mississippija, ki predseduje Helsinški komisiji v ZDA.

Cvijanovićevi so 25. julija v Trumpovem hotelu uredili udeležbo na zabavi ob izdaji knjige trumpovske komentatorke televizije Fox Jeanine Pirro, kjer so bili tudi svetovalka predsednika ZDA Kellyanne Conway, tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders in nekdanji šef Trumpove kampanje Corey Lewandowski.

Konec julija jo je na svojem domu v Washingtonu sprejel tudi nekdanji Trumpov ideolog Steve Bannon, ki se je sedaj posvetil podporo desničarskim gibanjem po Evropi, kar je v skladu s tem, kar počne tudi Moskva. Cvijanovićeva je Wickerju in Rohrabacherju zagotovila, da si bosanski Srbi ne prizadevajo za neodvisnost, ampak le za avtonomijo znotraj BiH.

Lewandowski, Osborne in Rubino so aprila skupaj obiskali Srbijo, kjer naj bi si prizadevali za pridobitev lobističnega posla za srbsko vlado. Vsi trije to zanikajo, čeprav je Osborne to zanikal tudi, ko je obiskal Republiko Srbsko in se tam srečal s Cvijanovićevo, nekaj tednov kasneje pa sklenil pogodbo o lobiranju.

Namestnik pravosodnega ministra ZDA Rosenstein naj bi govoril o skrivnem snemanju Trumpa Ameriški časnik New York Times je poročal, da je namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein lani s sodelavci govoril o tajnem snemanju Trumpa in uporabi posnetkov pri njegovi odstavitvi na podlagi 25. amandmaja k ameriški ustavi. Rosenstein je poročanje v petek odločno zanikal. New York Times je poročal, da se je to dogajalo lani maja, ko je Trump povzročil hudo zmešnjavo, ko je odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja in pri tem uvodoma uporabil Rosensteinovo mnenje, da je Comey med predsedniško kampanjo 2016 škodoval demokratski kandidatki Hillary Clinton.