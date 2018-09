Predsednik senatnega odbora za pravosodje Chuck Grassley iz Iowe je prestavil za četrtek napovedano glasovanje o potrditvi Kavanaughove kandidature v odboru in za ponedeljek razpisal zaslišanje obeh. Najprej je želel telefonske izjave, kar so demokrati zavrnili, nato pa določil zaslišanje v živo.

Kavanaugh, ki obtožbe odločno zanika, je potrdil, da bo prišel na zaslišanje, od Fordove pa do večera ni bilo slišati nič, nakar so njeni odvetniki sporočili, da želi prej preiskavo FBI, ki bi zagotovila strankarsko in politično nepristransko oceno dejstev. Demokrati se z njo strinjajo in želijo zaslišanje Kavanaugha v ponedeljek, tudi če Fordove ne bo.

Njeni odvetniki so sporočili, da je od nedelje, ko se je izpovedala Washington Postu dobila številne grožnje s smrtjo, vdrli so v njeno elektronsko pošto, družina pa se je morala zaradi groženj preseliti.

Demokrati želijo preiskavo FBI ali neodvisnega tožilca in zaslišanje še drugih prič, med drugim Kavanaughovega prijatelja, ki naj bi bil udeležen v napadu na Fordovo Marka Judga, ki je v svoji knjigi spominov napisal, da so ga v srednji šoli pili do nezavesti. Judge je vnaprej zavrnil možnost prihoda na zaslišanje.

Trump presenetljivo zadržan Trump je bil v odzivih na zaplet okrog svojega kandidata za vrhovno sodišče presenetljivo zadržan in domnevne žrtve ni ozmerjal z lažnivko, kot je v njegovi navadi. Dejal je, da mu je žal za Kavanaugha, vendar nima nič proti, če pri potrditvi pride do zamude. V torek si je sicer privoščil tudi izjavo, da preiskave FBI ne bo, ker to ni nekaj, za kar je zvezni »preiskovalni« urad zadolžen. Grassley pa je na pobudo Fordove o preiskavi menil, da ni potrebna, ker bo Fordova na zaslišanju povedala to, česar se spomni, in preiskava na to ne bo vplivala, zato ne vidi razloga za odlog. Razen Trumpa je tudi večina senatnih republikancev nenavadno umirjena v svojih komentarjih obtožb Fordove, kar si politični analitiki v ZDA razlagajo z zaskrbljenostjo pred kongresnimi volitvami 6. novembra. Zadnje, kar si lahko privoščijo v času, ko jim grozi izguba večine v enem ali obeh domovih kongresa, je, da se še bolj zamerijo volivkam. »Zaslišanje je lahko javno, lahko je za zaprtimi vrati, karkoli si gospa Ford želi. Pripravljeni smo poslušati, kaj bo povedala,« je dejal republikanski član odbora za pravosodje Joe Kennedy iz Louisiane.