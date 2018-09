»Kitajska je odkrito povedala, da skušajo vplivati in spremeniti naše volitve z napadom na naše kmete, lastnike rančev in industrijske delavce zaradi njihove zvestobe. Vendar pa Kitajska ne ve, da so ti ljudje veliki domoljubi in da vedo, da se je Kitajska leta okoriščala na račun ZDA v trgovini,« je v torek na twitterju zapisal Trump.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so zanikali te navedbe Trumpa, ki sicer Kitajski vmešavanja v volitve ni očital prvič. »Vsak, ki pozna kitajsko diplomacijo, ve, da se ne bomo nikoli vmešavali v notranje zadeve drugih držav,« je poudaril tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Shuang.

»Ne želimo, da se drugi vmešavajo v našo notranjo politiko, in tudi mi se ne bomo vmešavali v notranjo politiko drugih,« je povedal na redni novinarski konferenci, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik je v torek naznanil uvedbo novih 10-odstotnih carin na 200 milijard dolarjev vreden uvoz kitajskega blaga. Peking pa je v odgovor napovedal protiukrepe v obliki 5- do 10-odstotnih carin na 60 milijard dolarjev uvoza iz ZDA. Trgovinska vojna med Pekingom in Washingtonom se tako dodatno zaostruje.