Danielsova je imela leta 2006 spolno razmerje s Trumpom, ki ga ta zanika, čeprav je po uvodnem zanikanju priznal, da je povrnil 130.000 dolarjev svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohenu, ki je Danielsovi pred volitvami leta 2016 plačal za molk o razmerju. Danielsova Trumpa tudi toži zaradi obrekovanja, ker jo je javno označil za lažnivko.

Danielsova v knjigi Trumpa opisuje kot bogatega klovna, polnega samega sebe, ki je pripravljen lagati in varati, ne da bi trenil z očesom. Najbolj odmeva zapis iz knjige, ki so ga v torek objavili britanski in ameriški mediji ter tiskovne agencije, o predsednikovem spolnem organu. Izkušena spolna delavka ga je označila za podpovprečno velikega, čeprav ne strašansko majhnega ter malce nenavadne oblike.