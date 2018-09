Obetavni slovenski namiznoteniški igralec Jorgić bo moral na prvi posamični uspeh na večjih tekmovanjih še nekoliko počakati. V 2. krogu je z 2:4 izgubil proti 25. igralcu sveta, Švedu Kristianu Karlssonu. Hrastničan je dvoboj odlično začel, povedel z 2:0, nato pa je tesno izgubil naslednje tri nize. V šestem je nato najprej zaostajal z 2:5, pa povedel z 8:6, a do konca ni več osvojil točke.

Le malo za njim je prvenstvo končal še Tokić, ki mu je nasproti stal 16. igralec sveta, Nemec Patrick Franziska. Ta je gladko dobil prvi niz z 11:2, v drugem pa je Tokić povedel s 5:1 in 8:3, a ga je Franziska ujel pri 8:8 in povedel z 10:8. Tokiću je uspelo izid spet poravnati, a je bil nato v zanimivi končni uspešnejši spet Nemec, ki je slavil s 16:14. V tretjem nizu je Tokiću le uspelo priti do zmage z 11:9, četrti pa je spet pripadel Franziski (11:7). V petem nizu si je Slovenec hitro priigral zajeten zaostanek (3:9), od česar si ni več opomogel. Nemec je slavil z 11:6 in 4:1 v nizih.

Vsi preostali slovenski predstavniki so izpadli že prej.