Slovenija je na igrah dobila 36 medalj, kar je statistično izboljšava glede na prejšnje igre v Mersinu 2013. Takrat jih je bilo 35, res pa je, da je letos na regionalnem tekmovanju držav Sredozemlja in bližnje okolice za Slovenijo nastopila "bronasta doba".

Od 36 medalj je bilo kar 23 bronastih, zlate pa štiri (v Mersinu 13). Slovenci so nastopili v 25 panogah, kolajne so dobili športniki v 19 (namizni tenis, balinanje, karate, atletika, lokostrelstvo, gimnastika, strelstvo, rokoborba, veslanje, judo, plavanje, golf, rokomet, kolesarstvo, košarka 3 na 3, taekwondo, tenis, kajak kanu in badminton). Najuspešnejši so bili namiznoteniški igralci z dvema zlatima, Darka Jorgića med posamezniki in moške ekipe.

Prav Bojan Tokič in Jorgić sta v soboto zvečer poskrbela za zadnjo medaljo na tem tekmovanju. Po dokaj zanesljivem sprehodu do finala, ko Slovenija tekmecem ni oddala niti enega dvoboja, je šlo v finalu nekoliko težje. Francozi so sicer izgubili oba uvodna posamična dvoboja, pa potem tesno s 3:2 dobili obračun dvojic, nazadnje pa je stvari v svoje roke vzel izkušeni Tokič - na posamičnem delu iger ni nastopal - in s tretjo zmago zagotovil Sloveniji zlato medaljo. Zlato sta poleg članov namiznoteniške zasedbe v Tarragoni dobila še balinar Aleš Borčnik in karateistka Tjaša Ristić.