Pobegnil policistom in ukradel tovornjak koprske komunale

Policisti so v nedeljo zvečer na stari cesti za Bivje sledili srebrnemu volvu, iz katerega se je močno kadilo. Voznik sprva na znake policije ni ustavil, je pa kmalu zatem avtomobil usmeril v trto ob cesti, kjer so možje postave tudi prijeli nepridiprave, stare 13, 15 in 17 let. Kateri od njih je vozil v Mariboru ukraden avtomobil, v sporočilu policije niso povedali, so pa zapisali, da jim je eden pobegnil. Za 15-letnika, ki so ga prijeli dan kasneje, se zabava namreč ni končala med grozdjem. V ponedeljek popoldne je s parkirišča koprske komunale ukradel manjše tovorno vozilo s kesonom in dvigalom ter se odpravil na izlet po avtocesti. Najstnika so izsledili s pomočjo GSM-sprejemnika v vozilu, policiji pa ga je uspelo ustaviti šele na počivališču Studenec, saj se je na njihove ukaze, naj ustavi, odzval z vijuganjem po cesti. Petnajstletnik, gojenec enega od vzgojnih zavodov, je imel pri sebi manjši nož pa tudi več predmetov, s katerimi si je postregel v ukradenem avtomobilu.

Pozor, krvoločna zver!

Domžalčanka se je prejšnjo soboto zjutraj sprehajala na poti med Fieso in Piranom. Niti slutila ni, kakšna nevarnost preži za vogalom. Bila je prava zver – iz oči se je bliskala zloba, iz krvoločnega gobca pa čekani, željni krvi. Zagnala se je in mahnila. Gospa je imela srečo in se je izognila sicer gotovi smrti, znajo povedati naši dobro obveščeni viri. Morda smo v opisu napada malce pretiravali, a predvidevamo, da ga je kot takšnega doživela gospa, ki je zadevo prijavila policiji. Tam so namreč zapisali, da je med sprehodom do nje »pritekel manjši pes, domnevno čivava, se zagnal vanjo in jo pri tem popraskal po nogi«. Se iskreno opravičujemo, če smo z norčevanjem koga užalili. A smo res živeli v prepričanju, da lahko kužki, ki večino časa preživijo v ženskih torbicah, nekoga do smrti zgolj poližejo.

Kajak po morju plava…

Trojica nepridipravov si je v torek zvečer zaželela sproščujočega jadranja po zaplati slovenskega morja v Strunjanu. Veter v laseh, sončni zahod, družba prijateljev. Boljše od tega ne gre. A kaj, ko niso imeli plovila. Hitro so se znašli in zanj »prosili« 24-letnika iz okolice Ljubljane, ki je imel kajak. Mladenič je prošnjo za posojilo vljudno zavrnil, a trojica s tem ni bila zadovoljna. Dva sta ga prijela za roki, tretji pa se je skobacal v rdeče-rumen kajak in sam odveslal proti Pacugu. Dvojica se je, ker jima je prevoz odjadral, odločila za večerni sprehod. Policija trojico išče zaradi ropa.

Namesto miši domov privlekla mamila

Večerni sprehod mačke iz britanskega Bristola – mediji njenega imena v javnosti niso objavili – je bil več kot uspešen, saj se je domov vrnila z bogatim plenom. Lastnik je bil, milo rečeno, povsem šokiran, ko je v njeni posteljici namesto trupla miši ali ptiča odkril vrečko drog, mačka pa je ob njej zadovoljno predla. »Pozabite na policijske pse, očitno bomo morali začeti trenirati mačke,« so se na twitterju pošalili lokalni policisti in pod objavo sprožili salve smeha, odobravanja in komentarjev.

Lutke za seks zasegli le nekaj dni po odprtju bordela

Prvo italijansko javno hišo z lutkami za seks so policisti le devet dni po odprtju že zaprli. In ne le to – zasegli so vseh osem lutk, rezerviranih tudi po več tednov vnaprej, in jih poslali na forenzično analizo. Težava naj bi namreč bila higiena v obratu, obenem pa oblasti zanima, iz kakšnih materialov so lutke izdelane in kakšne kemikalije so ob tem uporabili. Obiskovalci za pol ure »seksi časa« z lutko odštejejo 80 evrov, izbirajo pa lahko med sedmimi ženskami in eno moško, ki so različno (pomanjkljivo) oblečene in nastavljene v različne položaje. V zasebnih sobah sta tudi kopalnica in televizija. Franšiza Lumidolls ima bordela že v Barceloni in Moskvi, lastniki pa zatrjujejo, da za čiščenje udov in odprtin vsake od 2000 evrov vrednih lutk porabijo dve uri. Ali se bodo silikonske Ančke kmalu vrnile na delo, za zdaj ni znano.

Pripravila Tamara Krivec