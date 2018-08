Namesto selfija babji ravs Devetnajstletna Nizozemka in 44-letna Američanka sta se pri ikonični fontani Trevi v Rimu zravsali zaradi selfija. Obe sta si namreč obisk večnega mesta na spletnih družbenih omrežjih želeli ovekovečiti s točno določene točke pri fontani, pri čemer pa sta si očitno bili napoti. Ko se nista mogli dogovoriti, katera se bo slikala prva, so začele peti pesti, nasilnemu rajanju, ki ga je z zadovoljstvom spremljala množica sicer presenečenih turistov, pa so se pridružili sorodniki in prijatelji obeh. Ker nihče ni popustil, do hitrega nokavta v prvi rundi pa tudi ni prišlo, so na pomoč priskočili štirje lokalni policisti in naredili red. Premirje je bilo kratkotrajno, saj se je po nekaj minutah lasanje, klofutanje in zmerjanje nadaljevalo, policisti pa so nadzor nad situacijo prevzeli po dodatnih okrepitvah. Ženski sta v boju utrpeli več poškodb in modric, ni pa znano, ali jima je na koncu vendarle uspelo narediti selfija. Ta morda tudi nista bila potrebna – posnetek njunega nedamskega obnašanja je namreč že obkrožil splet.

Grozila ji je s plinsko pištolo Na ljubljanskih Fužinah pa se te dni damskih sporov ne rešuje več s klofutami. V torek zvečer je na Rusjanovem trgu ženska med prepirom svoji znanki grozila s pištolo, ta pa jo je prijavila policiji. Preden so ti prišli pogledat, kaj se v blokovskem naselju dogaja, je gospa že pobegnila, a so jo kmalu izsledili in ugotovili, da je naokoli mahala s plinsko pištolo brez nabojev. Po znanih rezultatih analize orožja gospo čaka prekrškovni postopek zaradi nošenja orožja, z znanko pa sta očitno spor že zgladili, saj je ta ne bo preganjala zaradi groženj. Dobila je le položnico zaradi kršenja javnega reda in miru.

Zalezovanje veveričjega mladiča »Ne morem se je rešiti, prilepila se je name!« je obupani Nemec iz mesta Karlsruhe na pomoč poklical policijo zaradi mladiča veverice, ki mu je sledil in ga »preganjal«. Ob prihodu policistov na prizorišče je moški še vedno bežal pred živalco. Zverinico so možje postave prijeli in pridržali – zalezovalci razumejo le trdo roko! –, ta pa je zaradi izčrpanosti le nekaj trenutkov zatem mirno zaspala. Po informacijah aktivistov za pravice živali veverice pogosto sledijo ljudem, ko so bodisi precej lačne bodisi kako drugače potrebujejo pomoč. Možno je tudi, da je Karl-Friedrich, kakor so glodalca poimenovali, izgubil mamo in je iskal nadomestnega starša. A tega zagotovo ni našel v paničnem Nemcu.

Utonil v luknji, ki si jo je skopal sam Saj poznate tistega – kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Včasih pa, in če niste ljubitelji črnega humorja, ne berite dalje, se zgodi še kaj bolj tragičnega. Na plaži Barbatre na francoskem otoku Nourmoutier ob zahodni obali Francije je namreč 21-letnik utonil v luknji, ki jo je skopal sam. Ta je bila tako globoka, da je lahko v njej stal. Ko jo je zalila plima, pa se iz nje kljub pomoči sorodnika ni mogel rešiti, pomagati pa mu ni mogla niti reševalna ekipa. Zanj so bile tako usodne veščine vihtenja lopate.