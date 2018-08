Nad babico s pištolami in paralizatorjem Sedeminosemdesetletno Martho Al Bišara so v ameriški zvezni državi Georgia onesposobili z električnim paralizatorjem (pa naj še kdo reče, da niso priročni!), ker na ukaz treh policistov, ki so vanjo merili s pištolami, ni odvrgla noža, s katerim je v bližini doma nabirala regrat. Zaradi upiranja in motenja posesti je dve uri preživela v priporu, potem pa so jo izpustili domov. Po navedbah družine je babici, ki sploh ne govori angleško, grozno žal, da je povzročila toliko nevšečnosti, še vedno pa ima težave s spanjem. Šefu policijske postaje v Chatsworthu se zdi, da njegovi podrejeni niso uporabili pretirane sile. Pravi, da lahko tudi 87-letnica z nožem poškoduje policista. Njen nečak pa jim je zabrusil to, kar si verjetno ob branju tega mislimo vsi: »Če trije policisti niso sposobni na normalen način obvladati starke, potem bi morali razmisliti o menjavi poklica.«

Divje svinje rešila nestabilna preža Sedemdesetletni lovec iz Spodnje Polskave pri pripravi lova na divje svinje ni ničesar prepustil naključju. Sredi koruznega polja – svinje obožujejo rumene storže – si je postavil tri metre visoko leseno prenosno lovsko prežo, proizvod lastnega znoja in žuljev. V teoriji je bilo vse videti brez napake, v praksi malo manj. Preža se je namreč zaradi nestabilne podlage in neenakomerne obremenitve prevrnila, lovec pa se je ob padcu z nje hudo poškodoval. Sedemdesetletnik je tako pristal v mariborski bolnišnici, prašički pa še vedno svobodno tekajo po poljih.

Natakarico položila z metom v glavo Pestro je bilo tudi na Obali. V Kopru je vinjen domačin že popoldne v lokalu nadlegoval goste, natakarico je celo udaril, zaradi nedostojnega vedenja in groženj policistom pa so ga ti pridržali in kaznovali. Pozno zvečer pa je v portoroškem lokalu prekipelo 33-letni Koprčanki. Štiriindvajsetletna natakarica jo je, ker ni imela številke taksija, napotila na bližnje postajališče, kar gostji očitno ni bilo najbolj všeč. Za nekaj trenutkov je odšla, ko pa se je vrnila, je natakarici v glavo tako močno vrgla predmet, da se je ta onesvestila, sama pa je mirno sedla na teraso. Policisti so ugotovili, da je bila zelo pijana. Kakšen šok.

Trčil v tri parkirana vozila in napadel policiste Prejšnji petek je Italijan v Izoli neslavno pogorel pri preizkusu svojih sposobnosti parkiranja. Med vzvratno vožnjo je najprej trčil v eno vozilo, pri vožnji naprej pa še v drugo. Ko je domačin opazil, da mu je 52-letnik poškodoval avto, ga je poskušal ustaviti, a se ta ni zmenil zanj, dokler ga Izolan ni poskušal fotografirati s telefonom. V odgovor je zapeljal proti njemu, trčil še v tretje parkirano vozilo in odpeljal. A je očitno šel samo obrnit, saj je kmalu znova zapeljal proti Izolanu, ki mu je uspelo še drugič pravočasno odskočiti. Italijan je pri tretjem povratku zapeljal še proti policistom, a je na njihov ukaz avto končno ustavil. Vzrok za njegovo nenatančnost pri parkiranju, razburjenje ob fotografiranju ter nasilno ciljanje Izolana in policistov je bil, kakšno presenečenje, alkohol. Test je namreč pokazal 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s čimer si je prislužil pridržanje in še kazen.