Leti, leti, leti – akumulator Pretepi med vročekrvneži pri nas niso nič neobičajnega. Če bi bili malce hudobni, bi dodali, da niso nič nenavadnega zlasti na vinorodnih območjih. Včasih kateri od srboritežev iz žepa potegne nož, drugič se domov odpravi po sekiro. Redko pa se zgodi, da za orožje uporabi akumulator. In ravno to se je prejšnji petek pripetilo v okolici Novega mesta. Šestintridesetletnik je leto dni starejšemu moškemu med prepirom z akumulatorjem razbil vetrobransko steklo avtomobila. Ta mu ni ostal dolžan – policijsko poročilo je na tem mestu skopo, a lahko med vrsticami razberemo, da ga je premikastil, saj je prvotni napadalec obiskal urgenco, policiji pa prijavil lahko telesno poškodbo. Oba bosta odgovarjala za svoje grehe, nastale med pretepom.

Z avtom prehiter, peš prepočasen Biti tat ni več tako enostavno, kot je bilo nekoč, kar je na lastni koži izkusil moški, ki je ta teden v trgovini v Kranju odnesel za okoli 170 evrov stvari in pobegnil. Na njegovo nesrečo je prijavitelj ropa policistom podal tudi opis avta, še na večjo nesrečo pa so ti osumljenca ulovili na radar – v naselju je namreč vozil skoraj 20 km/h več od dovoljene hitrosti. Škofjeloških policistov ni upošteval, poskušal jim je pobegniti – najprej z avtom, potem še peš, a je bil tokrat prepočasen, saj so ga ulovili in obvladali. Poleg tega, da bo odgovarjal zaradi ropa, bo moral poravnati za 1340 evrov glob, prejel bo še 13 kazenskih točk. Nauk: voziti je treba počasneje, teči pa hitreje.

Mladoletnika po divji vožnji zbežala v gozd Novomeški policisti so pred dnevi preganjali »sumljivo« vozilo z nameščenimi preizkusnimi tablicami. Voznik se na sireno in modre luči ni odzival in je divjal naprej, prehiteval v »škarje«, prevozil rdečo luč ter storil še več drugih prekrškov. V določenem trenutku je med nevarno vožnjo najprej zavil proti osnovni šoli Drska, nato pa se je odpeljal na travnik, od koder je s sopotnikom zbežal v gozd v Mrzli dolini. Policija je dvojico – šlo je za 17-letnika iz Kočevja – izsledila s pomočjo službenih psov, na policijsko postajo pa so delinkventa prišli iskat starši. Z alkotestom so ugotovili, da voznik ni vozil povsem trezen, tako da si bo kazen, poleg preostalih prekrškov, prislužil tudi za to.

Prodajal lepotno popravljene ribe Tito je rekel: znajdi se, česar se starejši bralci zagotovo še spomnijo. Po njegovi zapovedi se očitno ravna tudi ribič iz Kuvajta, ki je na glave rib, da bi bile videti bolj sveže, lepil umetne oči. Te so v potencialne kupce s stojnice strmele z ogromnimi, črnimi zenicami. Splet so preplavile številne fotografije in videi umetno oživljenih rib, ribičevi tekmeci pa so se na njegov podvig odzvali z deljenjem fotografij svojih luskavih lepotic brez kozmetičnih popravkov, a z barvnimi lečami. Trgovino goljufivega ribiča so zaprli. A se zdi, da ni edini pokvarjenec, ki v svetu rib poskuša na nizkoten način priti na vrh – julija so namreč enega od njegovih kolegov obtožili, da je ribe polnil z žeblji, da bi bile težje in tako tudi dražje. Riba očitno res smrdi pri glavi.