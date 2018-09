Igralec se je po koncu snemanja Igre prestolov odločil, da bo po 14 letih nagovarjanja posnel film o Herveju Villechaizu, igralcu, ki je v Hollywoodu tlakoval pot pritlikavim igralcem. Ob tem je na spletu naletel na nekaj kritik, češ da je bil Villechaize napol Filipinec in da ga ne more igrati belec, češ da gre za »whitewashing«, se pravi spreminjanje resnične rase lika v belo. Dinklage je na to odgovoril, da je to velika neumnost, saj Villachaize ni bil na pol Filipinec, čeprav tako piše na wikipedii, temveč Francoz z nemškimi in angleškimi predniki. »Splet je najboljša in najslabša stvar. Tam tudi piše, da je moji hčeri ime Zelig, kar sploh ni res,« je dejal. Mimogrede: s soprogo Erico Schmidt, gledališko režiserko, nikoli nista javno razkrila imen svojih otrok, sedem let stare hčerke in leto dni starega sina.