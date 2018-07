Nominacije za emmyje, ki so jih objavili konec minulega tedna, so pokazale, da se vladavina HBO počasi končuje. Televizija se je vedno predstavljala kot ponudnik najboljših serij, ki raje kot na količino stavi na kakovost, po 17 letih pa je prvo mesto po številu nominacij za emmyje letos morala odstopiti Netflixu. Netflix je lani prejel 91 nominacij, HBO 111, letos pa je bilo razmerje 112 za Netflix, 108 za HBO. Število nominacij se je povzpelo tudi na drugih dveh večjih platformah za ogled videa na zahtevo, Huluju in Amazonu. Hulu, ki lahko velik del uspeha pripiše svoji Deklini zgodbi, jih je prejel 27, kar je devet več kot lani, Amazonov Prime Video pa 22 oziroma šest več kot lani.

Igra prestolov in Westworld nista dovolj Glavna bitka vseeno poteka med Netflixom in HBO. HBO ima dva paradna konja, Igro prestolov in Westworld, večjo pozornost pa je pri nominacijah dobila tudi njihova nova črna komedija Barry. Igra prestolov, ki se bo naslednje leto končala, je dobila 22 nominacij, kar je največ nominacij za posamezno serijo, Westworld, ki je letos končal drugo sezono, 21, Barry pa šest. A Netflix, ki daje prednost količini, ima v ognju veliko več želez. 13 Reasons Why, The Crown, Stranger Things, The Good Place, Godless, Black Mirror, Glow in druge serije so prispevale k temu, da je v bitko za emmyje na koncu vstopilo kar 40 njihovih serij, pri HBO pa skoraj pol manj – 23. To, kar opažajo tudi gledalci, se je zdaj pokazalo še v številkah, HBO, ki je v zadnjih letih zaspal na krilih uspeha Igre prestolov, potrebuje več novih in boljših vsebin, kot so bili v preteklosti Sopranovi in Skrivna naveza, sicer ga bo prehitel ne samo Netflix, ampak tudi druge kabelske televizije, ki so v preteklih letih ponudile kar nekaj uspešnic, od Krivih pot do Američanov.

Opaženi in spregledani Enako kot HBO bo v prihodnosti moral storiti tudi Hulu, ki se opira samo na Deklino zgodbo, radi pa bi posneli deset sezon te serije, čeprav že druga daje slutiti, da bi se ta lahko kmalu izpela. Deklina zgodba je na letošnjih nominacijah, ko so se v igralske kategorije poleg glavne igralke Elizabeth Moss prebili praktično vsi stranski igralci, sicer dosegla še večji uspeh kot lani, ko je postala prva serija VOD-platforme, ki je prejela emmyja za najboljšo dramsko serijo. Pričakovanja je razen tega, da za stransko vlogo ni bil nominiran Noah Emmerich, izpolnila tudi serija Američani, saj se poteguje tako za emmyja za najboljšo dramsko serijo kot za emmyja za glavno moško in žensko vlogo (Matthew Rhys in Keri Russell). Po drugi strani je konec zlatih časov za takšne in drugačne komedije o družinah. Sodobna družina je od leta 2009, ko je bila na sporedu prvič, nominacijo za najboljšo komedijo prejela vsako leto in jih doslej pobrala 22, po deveti sezoni pa so jo prvič spustili. Brez nominacij v glavnih kategorijah je po izpadih na twitterju glavne igralke Roseanne Barr ostala tudi Roseanne, ki je dobila samo nominacijo za stransko žensko vlogo, in sicer igralke Laurie Metcalf, ki v seriji igra liberalno sestro Jackie Harris. Na strani dramskih serij pa so večje razočaranje doživeli Lynchev Twin Peaks, Teror v produkciji Ridleyja Scotta, Fincherjev Mindhunter in Netflixova različica Krivih pot Ozark ter edina večja novost HBO Zgodbe s Times Squara. Izpuščena je bila tudi kriminalna drama Ubij Eve televizije BBC America, ki je bila sicer eno lepših presenečenj letošnjega leta. Je pa igralka Sandra Oh, ki v njej igra glavno vlogo, postala prva Azijka, ki je nominirana v kategoriji za najboljšo glavno žensko vlogo v dramski seriji. Poleg nje so bile v kategoriji glavne ženske vloge v dramski seriji nominirane še Keri Russell (Američani), Tatiana Maslany (Orphan Black), Claire Foy (The Crown), Evan Rachel Wood (Westworld) in Elisabeth Moss (Deklina zgodba), med moškimi pa Jason Bateman (Ozark), Matthew Rhys (Američani), Milo Ventimiglia (To smo mi), Sterling Brown (To smo mi), Ed Harris (Westworld) in Jeffrey Wright (Westworld).