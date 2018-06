Televizija HBO je naročila pilotno epizodo predzgodbe Igre prestolov, nove serije, ki bo postavljena globoko v preteklost oziroma nekaj tisočletij pred časom, v katerem so se začeli boji za železni prestol. Novica o spin-offu Igre prestolov, ki naj bi bil le eden od možnih petih, ni presenečenje, saj gre za najpopularnejšo in z emmyji nagrajeno TV-serijo, ki jo gleda na desetine milijonov ljudi, in zlato jamo, po kateri bo HBO kopal, dokler bo mogoče. Zdaj je o seriji znanih več podrobnosti. Začela se bo, ko se bo do konca iztekla Igra prestolov, kar se bo zgodilo prihodnje