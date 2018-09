Pogled v kamero, pogled v gledalca

Ko je Bergman posnel Poletje z Moniko (1953), svoj petnajsti film, še ni bil mednarodno uveljavljen, a je ta film že »učinkoval« zgolj z enim samim kadrom. In to na bodoče avtorje francoskega novega vala. Jean-Luc Godard je zapisal: »Monika negibno gleda v kamero, s smejočimi se in obenem od zbeganosti orošenimi očmi, kot da bi pozivala gledalca za pričo lastnega prezira, s katerim se zavestno odloča za pekel proti nebesom. To je najbolj žalosten kader v zgodovini filma.« Ta pogled v kamero je pustil močan vtis pri novovalovcih, ki so v njem videli sesutje »treh tabujev«: tabuja režije, ki je od igralcev zahtevala, naj ne gledajo v kamero, saj lahko s tem narušijo filmsko iluzijo; tabuja, povezanega z mestom gledalca, ki naj v filmu uživa, ne pa tudi mentalno participira; in končno moralnega tabuja, saj se je Monika naslovila na gledalca prav v trenutku, ko se je namenila prevarati svojega moža. S svojim pogledom je gledalca zmedla na njegovem varnem mestu, saj je deloval tako, kot da bi hotela reči: poglej me v oči, gledalec, tudi ti moraš izbrati: ali boš ostal na moji strani, kjer si prav tako amoralen in egoističen v svoji želji do življenja, ali pa me boš zapustil pred tem skokom v prazno.

Ali pa Divje jagode, film iz istega leta (1957) kot Sedmi pečat. Če je Bergman po zgledu Augusta Strindberga, čigar dela je v gledališču najraje režiral, v svojih filmih že uporabljal sanjske sekvence, pa so tukaj spominski, sanjski in realni prizori tako prepleteni, da postanejo »prava narava« filma ali, bolje, takšna »narava«, kakršne film dotlej še ni poznal (s Hladnikovim Plesom v dežju jo je spoznal tudi slovenski film). V nekih sanjah se postarani profesor, ki potuje s svojo snaho, vidi na cesti, kako hodi za svojo krsto, proti svoji smrti, potem pa se vidi kot mrlič v krsti, iz katere steguje roko proti življenju. Ni boljše figuracije condition humaine (človekove usode), kot so te sanje: kaj pa je ta condition humaine, če ne volja do življenja v naročju smrti.