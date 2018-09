Vesno za najboljši film je tako dobil film Ne bom več luzerka mlade režiserke Urše Menart, tragikomična pripoved o življenju današnje generacije mladih odraslih v Sloveniji, ki ga je žirija nagradila tudi z vesno za najboljši scenarij, vesno za najboljšo žensko stransko vlogo, ki so jo namenili Živi Selan, in posebno omembo žirije filmskih kritikov in kritičark. Drugi slavljenec letošnjega festivala je bil film Posledice režiserja Darka Štanteta, ki je prejel vesne za najboljšo režijo, najboljšo glavno in stransko moško vlogo, nagrado po izboru občinstva ter nagrado žirije filmskih kritikov in kritičark. Življenja mladih se lotevajo tudi Posledice, a z druge strani kot Ne bom več luzerka: film je nastal po režiserjevih izkušnjah dela s problematičnimi mladostniki v vzgojnem zavodu.

Nezadovoljni s podhranjenostjo

Film Sonje ProsencZgodovina ljubezni je dobil vesni za poseben izvirni dosežek in za najboljšo fotografijo, ki jo je prejel Mitja Ličen. Slavili so tudi filmi Izbrisana režiserja Mihe Mazzinija (še en celovečerni prvenec), Gajin svet režiserja Petra Bratuše, Zimske muheOlma Omerzuja... Vesni za najboljši dokumentarni film in najboljšo montažo je dobil film Koliko se ljubiš? režiserke Nine Blažin, odlično tempiran observacijski portret dveh ljudi, ki se borita z odvisnostjo od drog in brezdomstvom. Gre za intenziven film, ki osupne predvsem s svojo izjemno intimnostjo v prikazu obeh protagonistov in zaupanjem, ki se je moralo ustvariti med njima in režiserko, da je lahko takšen film sploh nastal. Hkrati je Koliko se ljubiš? tudi rahločuten portret odnosa para, ki kljub turbulentnemu in neurejenemu življenju v sebi skriva nepričakovano stabilnost. Film bi si vsekakor zaslužil tudi priznanje za formalno zasnovo, saj se poigrava z različnimi formati slike in hkrati v vizualnem smislu ubere drugačno pot, kot bi jo pričakovali od filma, ki se ukvarja s tematiko brezdomstva in zasvojenosti. Nekateri prizori delujejo skoraj poetično in bi jih na prvi pogled veliko bolj kot dokumentarnemu pripisali igranemu filmu.

Na zaključni slovesnosti, ki je bila dobro obiskana, so nagrajenci sicer večkrat izrazili nezadovoljstvo s kronično podhranjenostjo področja kulture v Sloveniji, še zlasti filma, ki pri nas nastaja z minimalnimi sredstvi. Kritike so neposredno naslovili tudi na novega ministra za kulturo, Dejana Prešička.