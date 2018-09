Če bi podelitev emmyjev, s katerimi so najboljše televizijske serije in filme v Ameriki nagrajevali ta teden, vključevala tudi serije, ki jih snemajo evropske, južnoameriške in druge države, skupine nominirancev zagotovo ne bi bile takšne, kakršne so bile. Dobrih neangleško govorečih serij je namreč vse več in lahko konkurirajo najboljšim ameriškim produkcijam, a je na tem mestu težko izpostaviti najboljše iz vseh držav, zato si tokrat oglejmo samo Nemčijo, ki je v zadnjih dveh, treh letih naredila velik preskok.

Podobno močan, če ne še močnejši vtis je v minulem letu pustila serija Babilon Berlin, ki jo je za 38 milijonov evrov posnela nemška televizija ARD v sodelovanju s televizijo Sky 1. Serija je postavljena v Berlin konec 20. let prejšnjega stoletja, v dveh sezonah serije, ki so ju posneli v šestih mesecih in na 300 različnih lokacijah v Berlinu ter v studiu, je nastopilo okoli 5000 statistov. Pravice za predvajanje serije v ZDA je hitro odkupil Netflix, na ogled pa je bila v 60 državah po svetu, tudi na HBO, kjer si jo je bilo in si jo je še vedno mogoče ogledati v Sloveniji. Serija temelji na romanih Volkerja Kutscherja, v katerih je glavni junak policijski inšpektor Gereon Rath, ki v takratnem mestu greha Berlinu raziskuje pornografski krog, ki ga vodi ruska mafija. Scenarij za Babilon Berlin so napisali Tom Tykwer, Hendrik Handloegten in Achim von Borries, ki so režirali posamezne epizode, Tkywer pa je vztrajal tudi, da jo posnamejo v nemščini in ne v angleščini.

Če jih je že veliko spregledalo Deutschland 83, je bilo drugače s serijo Dark, ki jo je kot svojo izvirno produkcijo predvajal Netflix. Po uspehu ameriške serije Stranger Things je nekaj podobnega, a precej bolj zahtevnega in odraslega, želel posneti še za nemško govoreče gledalce. V Darku spremljamo prebivalce malega mesta med reševanjem uganke izginotja dveh otrok, sicer pa gre za mešanico Lynchevega Twin Peaksa in ZF-filmov o časovnih paradoksih in zapletih, med katerimi je glavni ta, kako potniki iz sedanjosti v preteklosti povzročijo spremembe v prihodnosti.

Začelo se je z Deutschland 83, ki jo je predvajal Sundance TV in je bila prva nemško govoreča serija, ki jo je z angleškimi podnapisi predvajala katerakoli od ameriških televizij. Vohunska serija o 24-letnem fantu iz Vzhodne Nemčije, ki ga leta 1983 pošljejo vohunit v Zahodno Nemčijo, je bila koprodukcija Sundancea in nemške televizije RTL, premiero pa je doživela leta 2015. Po predvajanju v Ameriki je prišla še v Nemčijo in Veliko Britanijo, hitro pa osvojila tudi s televizijskimi novostmi bolj seznanjene gledalce iz drugih držav. Trenutno pripravljajo nadaljevanje Deutschland 86, ki se bo, kot pove že naslov, dogajalo leta 1986, nato pa bo najverjetneje sledila še tretja sezona z Deutschland 89.

Nemške slabe banke

Nemci pa so se pred kratkim uspešno lotili tudi finančne drame. Bad Banks, nemško-luksemburška produkcija, ki je nastala v sodelovanju s televizijama ZDF in arte, je bila prvič predvajana letos, spremlja pa mlado in ambiciozno bankirko, ki v eni od največjih nemških bank vedno znova presega sebe in prestopa meje dovoljenega. Hitra in intenzivna serija z zanimivimi liki je posneta po vzoru skandinavskih kolegov, hkrati pa ji ne manjka hollywoodskosti, zaradi katere morda kdaj trpi realizem situacij, a so te zato toliko bolj sočne.

Za vse tiste, ki so jim zgoraj omenjene serije še vedo premalo, so tu še, kot so opisali nekateri kritiki, nemški Sopranovi, serija o organiziranem kriminalu v Berlinu 4 Blocks, ki bo po uspešni prvi sezoni kmalu dočakala tudi drugo. Druga pa je You Are Wanted, prva Amazonova nemška produkcija, ki jo je režiral Matthias Schweighöfer, tudi glavni igralec. Gre za serijo o kibernetskem kriminalu, v produkciji pa je prav tako že druga sezona.