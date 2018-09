Televizija NBC je napovedala, da bo začela snemati novi spin-off serije Zakon in red. To bo v 30 letih obstoja franšize že šesti spin-off, posvečen pa bo zločinom iz sovraštva. Law and Order: Hate Crimes (Zakon in red: Zločini iz sovraštva) bodo začeli snemati prihodnje leto, novica o novem članu franšize pa prihaja v letu, ko bo Zakon in red praznoval še eno veliko obletnico – Zakon in red: Enota za posebne primere, prvi spin-off, ki je sledil izvirnemu Zakonu in redu, bo namreč stopil v svojo 20. sezono.

Ko je televizija NBC, ki serijo že vse od začetka ustvarja v sodelovanju z avtorjem Dickom Wolfom, napovedala spin-off na temo zločinov, povezanih z rasnim sovraštvom, so se gledalci spraševali, zakaj prav ta tema, Lisa Katz, ena od predsednic NBC Entertainmenta, pa jim je odgovorila. Po njenih besedah je čas za takšno tematiko več kot primeren, saj se je število zločinov iz sovraštva v največjih desetih ameriških mestih v zadnjem letu povzpelo za dvomestno številko in jih je bilo največ v zadnjem desetletju, zanašala pa se je na poročilo kalifornijske univerze v San Bernardinu. Tam so ugotovili 12-odstotno rast števila zločinov iz sovraštva, podobno je poslabšanje stanja, sploh ko gre za Jude, muslimane in LGBT-skupnost, zaznal FBI.

Serija kot posebna vrsta izobrazbe »Kot pri vseh svojih drugih kriminalnih serijah želim pokazati, kaj se res dogaja v naših mestih, in osvetliti žrtve ter pokazati, da pravica lahko zmaga. Pred 20 leti, ko se je začel Zakon in red: Enota za posebne primere, je bilo zelo malo ljudi pripravljenih prijavljati te zločine, ko prineseš zgodbe v dnevne sobe ljudi, in to z liki, ki so tako empatični kot Olivia Benson, pa se lahko začne pravi dialog. In upam, da lahko to naredim s to novo serijo v svetu, kjer so zločini iz sovraštva dosegli grozljivo raven,« je Wolf potegnil vzporednice med napovedano serijo in televizijsko uspešnico Zakon in red: Enota za posebne primere. Ta je posvečena spolnim zločinom in je v Ameriki res odprla debato o posilstvih in spolnih napadih, kar so na washingtonski državni univerzi pred leti potrdili tudi z anketo med obiskovalci prvih letnikov. Kot je pokazala anketa, so tisti, ki so gledali serijo, veliko bolj razumeli to, kaj pomeni spolni napad, in so bili tudi veliko prej pripravljeni reči ne spolnemu odnosu, ki si ga v resnici niso želeli.