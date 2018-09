Komedija o nesrečni gospodinji (Maisel), ki jo je osvobodila prav komedija, je dobila tudi nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo (Rachel Brosnahan), stransko moško vlogo (Alex Borstein) in za režijo ter scenarij, kar je pobrala avtorica serije Amy Sherman-Palladino. To je bilo prvič v zgodovini emmyjev, da je bila za najboljšo komično serijo proglašena stvaritev spletne televizije. V dramskih kategorijah je nagrado za najboljšo žensko vlogo dobila Claire Foy (Krona), za moško pa Matthew Rhys (The Americans). Oba sta imela zadnjo priložnost za to čast, saj Claire Foy več ne bo igrala britanske kraljice Elizabethe II, Rhysova serija pa se je iztekla.

Letošnji seznam nominirancev in nominirank je bil rasno oziroma etnično najbolj raznolik doslej, vendar pa so vse nagrade uvodoma šle belcem in voditelj podelitve James Corden se je pošalil, da lahko začnejo nov trend na twitterju: »emmyji so tako beli«. Nato je trend presekala Regina King z emmyjem za najboljšo žensko vlogo v kratki seriji ali filmu (Sedem sekund), kasneje pa še Darren Criss z emmyjem za najboljšo moško vlogo v mini-seriji televizije FX »The Assassination of Gianni Versace«.

Emmyja za najboljšo stransko žensko vlogo v dramski seriji je dobila Thandie Newton (Westworld), za stransko moško vlogo pa že tretjič za Igro prestolov Peter Dinklage.

Za popestritev podelitve je poskrbel dobitnik enega od režiserskih emmyjev Glenn Weiss, ki je ob sprejemu nagrade svoje dekle Jan Svendsen zaprosil za poroko in po njenem »da« ji je nadel prstan svoje matere.