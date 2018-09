Na Otoku nikoli ne zmanjka nogometnih zgodb, najsočnejše pa so po bitkah, po katerih so vsi generali. Po prvem večeru v ligi prvakov v novi sezoni so angleški mediji slavili Liverpool, ki je bil boljši od PSG, na drugi strani pa bili nemilostni nad tretjim zaporednih porazom Tottenhama, tokrat proti Interju. Meja med otoškim junakom in bedakom je bila določena v sodnikovem podaljšku, ko je Liverpool zabil gol, Tottenham pa ga je v Milanu prejel.

»Zakaj ne spoštujete mojih odločitev? Sem menedžer kluba in vselej skušam postaviti v moštvo najboljše nogometaše. Kot verjetno skušate tudi vi svoje delo opraviti dobro in profesionalno. Imamo 25 kakovostnih igralcev, Kierana Trippiera in Tobyja Alderweirelda pa sem pustil doma, ker sem se tako odločil,« je povzdignil glas proti novinarjem Mauricio Pochettino. Argentinec se je na začetku sezone znašel pod velikim pritiskom, saj so Tottenhamu po porazu z Interjem padle delnice, potem ko nihče ne dvomi, da je prva vozovnica za uvrstitev v izločilne dvoboje v skupini B rezervirana za Barcelono. Lani je denimo Tottenham v skupinskem delu lige prvakov na šestih tekmah oddal le točko, četudi je imel za tekmeca Real iz Madrida in Borussio iz Dortmunda.

Po porazu v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu je Liverpool na prvi tekmi nove sezone dobil natanko to, kar si je želel. Zmago nad evropskim velikanom. Pot do uspeha na domačem terenu s 3:2 proti zvezdniškemu PSG je bila trnova, a zaslužena. Roberto Firmino je zmagovalca res odločil v sodnikovem podaljšku, a je PSG dosegel zadetek za znižanje zaostanka na 1:2 iz prepovedanega položaja. Najboljši posameznik dvoboja je bil Liverpoolov vezist Georginio Wijnaldum, ki je po pisanju otoških medijev zasenčil Neymarja in Kyliana Mbappeja, hkrati pa svojemu moštvu priigral najstrožjo kazen.

Navijači Crvene zvezde so nasmejani zapuščali stadion Rajka Mitića, kot se uradno imenuje Marakana. V prvi vrsti zato, ker jih je lahko skoraj 50.000 v živo gledalo dvoboj z Napolijem, saj je Evropska nogometna organizacija Beograjčanom po uvrstitvi v ligo prvakov znižala kazen. V nasprotnem primeru bi bile tribune prazne. Gledalci so se odzvali s športnim navijanjem in bili v dvoboju brez zadetkov nagrajeni s prvo točko beograjskega nogometnega velikana. »Za takšne trenutke se živi. Vedeli smo, da bo imel Napoli večji del dvoboja žogo v svoji posesti. To mu uspeva tudi proti klubom, kot so Lazio, Milan in Fiorentina. Pokazali smo, kako se bojuje za klub,« je svoje igralce hvalil trener Vladan Milojević. »Vse tekme v ligi prvakov bodo takšne. Veselimo se novih izzivov proti Liverpoolu in PSG, na katerih bomo skušali presenetiti še kakšnega evropskega velikana,« je optimističen Milojević. Crveno zvezdo v nadaljevanju lige prvakov čakata dve težki oktobrski gostovanji v Parizu in Liverpoolu.