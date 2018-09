Nogometaši Interja iz Milana so danes po šestih letih znova zaigrali v ligi prvakov, potem ko so bili pred tem deset sezon stalni udeleženci najmočnejšega nogometnega klubskega tekmovanja in leta 2010 tudi evropski prvaki. Spektakel ob sijajnem vzdušju na San Siru med Interjem in Tottenhamom se je končal po željah navijačev domačega kluba, ki je po zaostanku z 0:1 zrežiral popoln preobrat. Zanj sta bila zaslužna Južnoameričana; Argentinec Mauro Icardi v 85. in Urugvajec Matias Vecino v 92. minuti. Slovenski vratar Samir Handanović je svoje delo opravil dobro in je imel po zaostanku z 0:1 veliko zaslug, da si Tottenham ni priigral višje prednosti.

Inter in Tottenham sta se do danes pomerila petkrat, vselej pa so zmago slavili domačini. Da bo njun dvoboj atraktiven, je napovedovala preteklost. Tottenham in Inter sta namreč pred osmimi leti v ligi prvakov odigrala dva nepozabna dvoboja. Na prvem je v Milanu Inter po dveh zadetkih Samuela Eto'oja ter po enem Dejana Stankovića in Javierja Zanettija že v 35. minuti vodil s 4:0. V drugem polčasu je Gareth Bale dosegel tri gole in imel v sodnikovem podaljšku celo priložnost za izenačenje. Dva tedna pozneje je Tottenham na White Hart Lanu zmagal s 3:1, znova pa je bil osrednji lik Gareth Bale, ki je večkrat osmešil Maicona. Prijetna težava obeh klubov je bila, da sta oba napredovala v osmino finala. Toda pred osmimi sezonami sta bila tekmeca v skupini Twente in Werder, letos pa sta Barcelona in PSV.

Kanu ni uspelo premagati Handanoviča Slaba forma obeh moštev v domačem prvenstvu, kjer je Tottenham izgubil zadnja dva dvoboja proti Watfordu in Liverpoolu, Inter pa doma proti Parmi, ni vplivala na kvaliteto dvoboja. Londončanom se je sicer poznalo, da zaradi poškodb ali drugih razlogov niso igrali Hugo Lloris, Dele Alli, Kieran Trippier in Toby Alderweireld. Kljub temu so imeli po zaslugi Christiana Eriksena, ki je zadel v 53. minuti, lepo priložnost, da bi v eni najtežjih skupin na gostovanju osvojili tri točke. Samir Handanović? V 13. minuti je ubranil prosti strel Eriksenu. V 36. minuti ga je Harry Kane iz oči v oči preigral, a mu je žoga ušla, da bi na enajsti tekmi v ligi prvakov zabil deseti gol ter se po tej statistiki izenačil z Adrianom, Sadiom Manejem in Robertom Firminom. V 43. minuti je Ljubljančan prestregel neugodno podajo Kanu, v 68. minuti pa ubranil strel Erika Lamele za povišanje vodstva. V 53. minuti je sicer ubranil neugoden strel Eriksena, a je Danec odbito žogo ustrelil še enkrat ter s pomočjo Interjevega branilca Mirande premagal Handanovića.

Messi prvič, drugič in tretjič PSV se je uvodne pol ure na gostovanju dobro kosal z Barcelono. Mojstrovini Lionela Messija iz prostega strela v 32. minuti pa so se lahko vsi zgolj poklonili. Argentinec je zabil prvi gol v novi sezoni lige prvakov, v nadaljevanju tekme pa še 102. in 103. v elitnem klubskem tekmovanju. Za drugi gol mu je natančno podal Hrvat Ivan Rakitić, za tretjega pa Urugvajec Luis Suarez. Mojstrski zadetek je v soloakciji dosegel tudi Francoz Ousmane Dembele. Izpostaviti kaže še debi Brazilca Philippa Coutinha v ligi prvakov v dresu Barcelone ter osmi gol Messija iz prostega strela, s katerim je izboljšal osebni rekord v koledarskem letu. Barcelona je na dobri poti, da še dvanajstič zapored osvoji prvo mesto v skupinskem delu lige prvakov.