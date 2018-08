V dneh pasje vročine radi iščemo recepte za hladne jedi, ki nas osvežijo – pa še kuhati jih ni treba. Ena takšnih, ki jih lahko denimo skupaj s kruhom postrežemo kot samostojno jed, je šopska solata. Izvira iz Bolgarije in se imenuje po Šopih, prebivalcih Šopluka v bližini Sofije. V resnici so jo Bolgari standardizirali in tako poimenovali šele v 60. letih prejšnjega stoletja, kot del zgodnje turistične promocije, vse do danes pa se je obdržala kot najbolj prepoznavna bolgarska jed na svetu. Njene glavne oziroma obvezne sestavine so paradižnik, kumare, surova ali pečena paprika, čebula, peteršilj, sol, kis, sončnično olje in mladi slani sir, podoben grški feti. S tem je šopska zelo podobna grški solati, le da slednja poleg vsega naštetega vsebuje še olive in oljčno namesto sončničnega olja, namesto peteršilja pa je začinjena z zdrobljenim suhim origanom. Podobne solate poznajo povsod po Balkanu (Turki svoji različici pravijo pastirska) in ob Črnem morju (v Azerbajdžanu, Armeniji, Gruziji in Rusiji), kjer je sestavin zanje v obilju, poletne temperature pa so podobno visoke.

Šopska solata Potrebujemo 250 g paradižnika, 250 g kumar, 250 g paprike (malo rdeče in malo zelene), 150 g čebule, 150 g mladega belega sira (denimo fete), 1 feferon (lahko ga tudi izpustimo), šopek peteršilja, olje, vinski kis, morsko sol, sveže zmlet poper. V veliko skledo na kocke narežemo paradižnik, olupljene kumare, papriko in čebulo, feferon pa narežemo na kolesca. Peteršilj drobno sesekljamo in stresemo v skledo. Vse skupaj prelijemo z oljem, rahlo solimo in popramo, prelijemo še s kisom, premešamo in v hladilniku mariniramo vsaj dve uri. Nato solato še enkrat dobro premešamo in na vrh naribamo (če je možno) ali nadrobimo sir. Postrežemo kot samostojno jed skupaj z dobrim domačim kruhom ali k jedem z žara. V Bolgariji takšno solato pogosto jedo kot malico, še večkrat kot predjed, in to obvezno skupaj s slivovko, tropinovcem ali katerim drugim žganjem. Tudi če to njihovo tradicionalno navado zanemarimo, kar je v tej vročini pravzaprav priporočljivo, ne bo doživetje ob pravilno pripravljeni in dobro ohlajeni solati prav nič okrnjeno.