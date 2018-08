Musaka iz jajčevcev po grško

Potrebujemo 500 g jajčevcev, 1 kg zrelega paradižnika, 1,5 dl ekstra deviškega oljčnega olja, 1 veliko čebulo, 500 g mlete puste ovčetine ali teletine, tri stroke česna, 1,5 dl močnega rdečega vina, morska sol, origano, lovorjev list, muškatni orešček, sveže zmlet poper, pol litra kislega mleka, po želji nariban sir za posip.

Paradižnik zrežemo na rezine. Jajčevce zrežemo na tenke rezine, jih posolimo in pustimo v cedilu stati pol ure, nato jih splaknemo s hladno vodo, dobro odcedimo in obrišemo. Rahlo jih popečemo na polovici olja. Na preostalem olju popražimo drobno sesekljano čebulo, dodamo lovorov list in strt česen, primešamo meso ter počasi pražimo. Ko meso izgubi rožnato barvo in tekočina povre, dodamo vino, malo naribanega muškatnega oreščka in origano ter sol in poper po okusu. Dobro premešamo in dušimo še kakšno minuto, nato odstavimo in pustimo pokrito. Pekač namažemo in vanj izmenično naložimo plast popečenih jajčevcev, plast mesa, plast paradižnika, ki ga malo posolimo, nato spet plast mesa, plast jajčevcev in tako naprej. Vrhnja plast naj bo paradižnik ali jajčevci, ki jih lahko posujemo z naribanim sirom! Po vrhu rahlo posujemo origano in poškropimo oljčno olje, nato postavimo za 45 minut v pečico, segreto na 175 °C. Musako nadevamo na krožnike in jo prelijemo s kislim mlekom ter takoj ponudimo s solato.

l Odlična je lahko tudi krompirjeva musaka, ki jo pripravimo tako, da krompir najprej narežemo na tenke rezine, premažemo z maslom in zlato rumeno zapečemo v pečici. Šele nato jih zložimo po plasteh, med katere nadevamo omako iz mlete govedine. Pripravimo jo tako, da popražimo čebulo in česen ter na kolobarje narezano korenje, dodamo meso in lovorov list ter med mešanjem počasi pražimo, da sok povre. Dodamo narezan paradižnik in začinimo s sesekljano jušno zelenjavo; ne smeta manjkati zelena in luštrek. Lovorov list odstranimo in omako nadevamo med pečene krompirjeve cekine ter porinemo v pečico. Ko je pečena, lahko nanjo naribamo mladi ovčji sir, odličen preliv pa je kislo mleko.