Se ti abbraccio non avere paura je zamišljen kot film ceste, v katerem sta v ospredju oče in sin, ki se podata na pot od vzhodne Italije do Balkana ter njun nekonvencionalen odnos. Salvatores je ob začetku snemanja po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal, da je ponovno začutil potrebo, da se poda na cesto. "Potovanje, glasba in ceste brez imen, ki puščajo čustvom prostor za vzlet," je bil poetičen.

Scenarij za film podpisujeta Umberto Contarello in Sara Mosetti in je plod sodelovanja med Indiana Production, EDI (Effetti digitali italiani) ter Rai Cinema. Snemali ga bodo devet tednov na različnih lokacijah v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Na velikih platnih bo prikazan v prihodnjem letu.

Salvatores se je rodil v Neaplju leta 1950. V Milanu je leta 1972 ustanovil Teatro dell' Elfo, ki danes velja za eno najpomembnejših italijanskih gledališč. Skupno je režiral 25 del, od katerih so bila nekatera velike uspešnice. Lahko se pohvali s tujejezičnim oskarjem za film Mediterraneo iz leta 1991, med njegove bolj znane filme pa sodijo Marrakech Express, Ne bojim se ter Nevidni fant.