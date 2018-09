Američani radi pretiravajo in tudi pri meteorologih ni nič drugače. Moč orkana Florence, ki je te dni pustošil po Južni in Severni Karolini, je bila res velika, veter pa močan, kar je meteorolog in novinar na terenu Mike Seidel skušal prikazati tudi vsem gledalcem z drugih območij ZDA.

»Trenutno je najhuje doslej,« je Seidel v živo poročal iz Wilmingtona v Severni Karolini, zraven pa se na vso moč »trudil«, da ga veter ne bi odnesel. V tistem trenutku se v ozadju mimo sprehodita dve osebi, zaradi česar Seidel spodleti pri prepričevanju gledalcev, v kakšni zagati se je znašel.

Nekdo je, kakopak, prenos v živo posnel s telefonom in ga objavil na twitterju, kjer pa je požel splošno odobravanje, sprožil salve smeha in viralno deljenje.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorencepic.twitter.com/8FRyM4NLbL