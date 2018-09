Na dan so prišle prve slike Phoenixa v vlogi Jokerja. Eno od njih je na družbenem omrežju Instagram delil režiser Todd Phillips in pod fotografijo pripisal Arthur, kar naj bi bilo pravo Jokerjevo ime v filmu. Medtem ko so pretekle Jokerje ustvarili z veliko make-upa, je Phoenixov Joker po pisanju BBC (za zdaj) veliko bolj subtilen.

Jokerja so v filmih o Batmanu že upodobili Jared Leto (Odred odpisanih, 2016), Jack Nicholson (Batman, 1989) in Heath Ledger (Vitez teme, 2008), glas za risanko in video igre je zlikovcu posodil igralec Mark Hamill, glas za film The Lego Batman Movie (2017) je posodil Zach Galifianakis, v komični nadaljevanki Batman iz 60. let pa je Jokerja zaigral Cesar Romero.

Zgodbo o Jokerju, ki velja za enega najokrutnejših stripovskih junakov, katerega zgodovina je zaznamovana z mučenji, umori in posilstvi, bo režiral omenjeni Phillips, ki bo tudi spisal scenarij skupaj s Scottom Silverjem. Phillips je znan predvsem po franšizi Prekrokana noč.

Film, posnet v slogu temačne kriminalke in ne kot superherojski film, nastaja pri studiu Warner Brothers, kjer ustvarjajo filme po stripih DC Comics. V vlogi producenta je Martin Scorsese, v filmu bodo zaigrali tudi Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron in Josh Pais.

Phoenix sicer trenutno po svetu predstavlja film The Sisters Brothers, za režijo katerega si je Jacques Audiard pred dnevi na festivalu v Benetkah prislužil srebrnega leva. Na družbenih omrežjih ni manjkalo komentarjev o tem, kako je v primerjavi z vlogo v tem filmu danes spremenjen Phoenix. Za vlogo Jokerja je namreč izgubil precej kilogramov.

Joker bo v ameriških kinematografih predvidoma 4. oktobra 2019.