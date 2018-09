Na derbiju sedmega kroga v drugi slovenski ligi je Nafta po preobratu premagala Bravo in zasedla prvo mesto na lestvici. Ljubljančani so na začetku drugega polčasa povedli že z 2:0, vendar je Lendavčanom s tremi zadetki v 20 minutah uspel sanjski preobrat za zmago, s katero so prekinili niz dveh porazov zapored na Primorskem, ko so v drugi ligi izgubili z Ankaranom in v osmini finala slovenskega pokala s Koprom. Bravo je imel tako kot med tednom v slovenskem pokalu proti Mariboru težave v obrambi ob predložkih iz prekinitev in je naivno prejel zadetke.

»Ponosen sem na fante, ki so prikazali podobno odlično igro kot v pokalu proti Mariboru. Zaslužili bi si več. Poraz proti prvemu favoritu lige nas ne bo vrgel s tira, saj smo še vedno v vrhu. Če bomo podobno igrali še naprej, bomo od desetih takšnih tekem zmagali na devetih,« je po tekmi povedal trener Brava Dejan Grabič.

Krog sta zaznamovala še dva odlična strelca s po štirimi goli. 28-letni Francoz Papa Ibou Kebe je zabijal za Sežano, Anel Hajrić, ki je zrasel v nogometni šoli Maribora, a zanj v Ljudskem vrtu ni bilo prostora, pa za Radomlje.

2. SNL, 7. krog: Rogaška – Brežice Terme Čatež 4:0 (4:0) – strelci: 1:0 Čuček (15), 2:0 Antonić (19), 3:0 Čuček (27), 4:0 Neskić (38). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 150, sodnik: Podgoršek, rdeči karton: Lebar (67, Brežice).

Krka – Ankaran Postojna 2:2 (2:0) – strelci: 1:0 Kim (14), 2:0 Škrbec (33), 2:1 Slaviero (70/11 m), 2:2 Menegusso (71). Stadion Portoval Novo mesto, gledalcev 120, sodnik: Mertik, rdeča kartona: Jakolić (68, Krka), Tomaz (68, Ankaran).

Ilirija 1911 – Drava Dakinda Ptuj 3:1 (2:0) – strelci: 1:0 Haljeta (151), 2:0 Haljeta (441), 2:1 Šporn (751), 3:1 Corn (85). Stadion Ilirija v Ljubljani, gledalcev 80, sodnik: Tkalčič, rdeči karton: Pirtovšek (61, Drava).

Kalcer Radomlje – Beltinci 4:1 (1:1) – strelci: 0:1 Trstenjak (25), 1:1 Hajrić (45), 2:1 Hajrić (52), 3:1 Hajrić (62), 4:1 Hajrić (81). Športni park Radomlje, gledalcev 200, sodnik: Lacković.

Vitanest Bilje – Cherrybox 24 Tabor Sežana 0:5 (0:1) – strelca: 0:1 Kebe (38), 0:2 Kebe (60), 0:3 Kebe (72), 0:4 Kebe (88), 0:5 Bačanin (91). Igrišče v Biljah, gledalcev 170, sodnik: Sagrković.

Roltek Dob – Fužinar 0:1 (0:0) – strelec: 0:1 Medved (85). Športni park Dob, gledalcev 200, sodnik: Antič, rdeči karton: Petric (67, Dob).

Jadran Dekani – Brda 5:3 (3:1) – strelci: 1:0 Nikolić (6), 2:0 Rodica (16), 2:1 Varga (25/11 m), 3:1 Nikolić (35), 4:1 Banovič (70), 4:2 Kodermac (74), 4:3 Varga (84), 5:3 Zyba (92). Športni park Dekani, gledalcev 120, sodnik: Obrenović.

Nafta 1903 – Bravo 3:2 (0:1) – strelci: 0:1 Brekalo (33), 0:2 Nukić (54), 1:2 Zeljko (57), 2:2 Prahić (73), 3:2 Roginić (77). Športni park Lendava, gledalcev 700, sodnik: Glažar.