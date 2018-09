Hrvaški nacionalisti so sovražno razpoloženi do migrantov, istospolno usmerjenih, neodvisnih novinarjev, umetnikov, aktivistov za človekove pravice in vseh, ki so drugačni ali ki mislijo drugače, je pisanje Dagsavisena povzel hrvaški portal Index.hr. Kot piše, je Hrvaška morala izpolniti stroge pogoje, da je lahko postala članica zveze Nato in EU, a ta proces ni rešil vseh težav v državi. »Hrvaška ima nerešena mejna vprašanja s skoraj vsemi svojimi sosedami, še posebej pa se Hrvati borijo s pomanjkljivim soočanjem s preteklostjo in stanjem človekovih pravic v državi,« piše norveški časnik. Dodaja, da so na Hrvaškem močne sile, ki želijo »revidirati zgodovino in očistiti NDH, ki je bila fašistična država in je podpirala nacistično Nemčijo med drugo svetovno vojno«. »To je bitka, ki ji ni videti konca, in stvarnost, ki jo morajo vsi politični voditelji vzeti v obzir«. »Nacionalisti in branitelji vlečejo vzporednice med NDH in vojno za neodvisnost Hrvaške v 90-ih letih prejšnjega stoletja,« zato po poročanju Dagsavisena ni presenetljivo, da se danes na Hrvaškem uporablja ustaški pozdrav Za dom spremni.

V nacionalističnih politikah ključna vloga katoliške cerkve

Časnik spominja na sporno vlogo Hrvaške v vojni v BiH, vpletanje v notranje zadeve sosednje države pa naj bi se nadaljevalo danes s posredovanjem hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović v zvezi z volilno zakonodajo v BiH. »Nacionalistične sile kažejo gnus do tistih, ki se zavzemajo za spravo in reševanje hrvaških vojnih zločinov. Iniciativa mladih za človekove pravice je na primer pozvala predsednico Grabar-Kitarović, naj izrazi obžalovanje za nasilje in zločine nad srbskimi žrtvami vojaške operacije Nevihta. Ta nevladna organizacija je bila v državnih medijih takoj prikazana kot izdajalec države, njeni člani so bili tarča javnega pregona in sovraštva. Hrvaški nacionalisti uporabljajo retoriko sovraštva kot sredstvo za poenotenje države tako navznoter kot proti Srbiji, kljub dejstvu da je večina Hrvatov in Srbov v državi utrujena od spopadov in bi radi živeli naprej,« piše Dagsavisen in dodaja, da igra ključno vlogo v teh nacionalističnih politikah katoliška cerkev.

»Ta nacionalizem in avtoritarno upravljanje predstavljata temelj upravljanja z državo. Ni izzvan in kaže, da je osvojil običajne ljudi. Slabe službe, visoka brezposelnost, slab družbeni sistem, korupcija in nepotizem delajo ljudi pripravljene, da relativno mirno sprejmejo etnične, verske, narodnostne in druge oblike diskriminacije, pa tudi zlorabo moči,« piše norveški časnik, ki poziva norveške oblasti, da zahtevajo od Hrvaške, da se sooči s temi izzivi.