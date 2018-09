Plenković je danes povedal, da si želi Hrvaška dobrososedske odnose s Slovenijo, ki so po njegovi oceni posebej pomembni v Istrski županiji. Potrdil je, da se bo danes srečal tudi s hrvaškimi ribiči v Savudriji.

Hrvaška vlada je danes sprejela tudi sklep o temeljiti prenovi ali izgradnji nadomestnega mostu čez reko Dragonjo, ki se nahaja na obmejnem območju pri mejnem prehodu Dragonja-Kaštel. Na mostu so bila pred začetkom glavne turistične sezone opravljena nujna sanacijska dela.

Državna sekretarka za evropske zadeve na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko Zgombić je povedala, da gre za ukrep v smeri uresničitve dogovora predsednikov vlad Hrvaške in Slovenije s srečanja v Zagrebu konec lanskega leta. Poudarila je, da gre za pomembno prometno smer ne samo med turistično sezono, temveč tudi za lokalno prebivalstvo.

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je dodal, da je most močno poškodovan, vprašljiva je tudi njegova prometna zmogljivost. Povedal je, da je treba pripraviti dokumentacijo za gradbena dela, ki bodo zagotovila potrebno varnost in pretočnost prometa ob mejnem prehodu Dragonja.

Dejal je še, da je most v skupni pristojnosti javnega podjetja Hrvatske ceste in slovenske direkcije za infrastrukturo ter da je treba nadaljevati pogovore s slovensko stranjo z namenom podpisa sporazuma, ki bi uredil obveznosti med hrvaškim in slovenskim upravljavcem mostu. Medresorski vladni koordinator za pogovore s Slovenijo bo hrvaško ministrstvo za promet, je dodal.

Hrvaška vlada je danes med drugim sprejela tudi sklep, da bodo prenovili nekaj manj kot osem kilometrov državne cesto med Bujami in mejnim prehodom Sečovlje-Plovanija.