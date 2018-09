Do incidenta je prišlo v sredo okoli 19. ure v naselju Vukomerec vzhodno od Zagreba, je danes pojasnila zagrebška policija. Več oseb se je v osebnih avtomobili porsche cayenne in renault scenic pripeljalo do družinske hiše v tem naselju in nato po krajšem verbalnem prepiru začelo streljati.

Ranjenih ni bilo, je bilo pa ob hiši poškodovanih še sedem osebnih avtomobilov.

Kriminalisti so pridržali 19 oseb in začeli preiskavo zaradi kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti zoper življenje ljudi in premoženje, so danes še povedali na zagrebški policijski upravi. Dodali so, da bodo preiskavo razširili tudi na morebitna druga kazniva dejanja pridržanih oseb.

Za nameček je do incidenta prišlo nasproti tamkajšnje osnovne šole, v kateri je bilo takrat še nekaj učencev in profesorjev, ki jih je po strelih zajela panika. Starši učencev so za danes napovedali protestni shod z zahtevo, da oblasti zagotovijo varnost za njihove otroke.