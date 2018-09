Kot so pojasnili, medijskih navedb ne komentirajo, »je pa Slovenija zavezana spoštovanju vladavine prava in odločb mednarodnih sodišč«. »Verjamemo, da to stališče z nami deli tudi Evropska komisija,« so ob tem še sporočili z MZZ.

Kot je v petek na spletu objavil tednik Spiegel, je pravna služba Evropske komisije v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v skladu z 259. členom Pogodbe o EU predstavila Slovenija glede kršitev prava EU s strani Hrvaške, drži, in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti.