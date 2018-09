Kar med osem in devet tisoč obiskovalcev so v Ukancu našteli na doslej najbolj obiskanem Kravjem balu v zgodovini leta 2012. »Upamo, da bo nekaj podobnega tudi letos,« pravi Boštjan Mencinger, predsednik Turističnega društva Bohinj, ki prireja to tradicionalno prireditev. V Ukancu jo pripravljajo jutri, glavni odločevalec o množičnosti obiska pa je običajno vreme. »S tem smo imeli v zadnjih letih kar nekaj smole,« priznava Mencinger in dodaja, »dogajanje se bo začelo ob 10. uri, ob 13. uri pa bo, kot vedno, osrednji dogodek s parado majerjev in krav, ki prihajajo s planin.«

Včasih so se poveselili kar v gostilni

Kravji bal je, kot opozarjajo v Turizmu Bohinj, edinstven praznik ob vrnitvi krav s planin, ko se skupaj s pastirji in majerji vrnejo v ustaljen ritem življenja v dolini. »Krave so za ta slavnostni prihod s planin pražnje ovenčane s cvetjem. Spremljajo jih planšarji in majerji, ki z višje ležečih planin privedejo okrašene trope živine ter na ramenih prinesejo 'basengo' – vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini,« pojasnjujejo. Kravji bal se vsako leto odvija ob Savici in Bohinjskem jezeru v Ukancu, kjer se konča bohinjski svet dveh dolin. Obiskovalci se lahko o življenju na planini poučijo ob prikazih planšarskih, kmečkih in gozdarskih opravil, ki jim organizatorji dodajo še glasbene nastope, nastope folklornih skupin in kulinarična doživetja.

Čeprav letos poteka 61. prireditev Kravji bal, tradicija praznovanja prihoda krav in planšarjev v dolino močno presega 61 let. Kot opozarjajo v Turističnem društvu Bohinj, so že precej pred prvo prireditvijo v Ukancu gospodarji v stari gostilni Pri Tomaževcu v Bohinjski Češnjici vsako leto priredili zabavo za planšarje, ki so jeseni prignali svoje trope v dolino. »Glas o veselici Pri Tomaževcu je zajel celotno bohinjsko kotlino in tista jesenska nedelja je predstavljala veselico za cel Bohinj. Okoli leta 1925 so se domislili, da bi se ob koncu turistične sezone planšarjem pri praznovanju pridružili tudi natakarji bohinjskih hotelov in tako se je planšarski praznik iz Bohinjske Češnjice preselil v Ukanc. Dolga leta je bil to praznik za domačine, ki je privabljal Bohinjce iz obeh dolin. Peš in na vozovih so vsako leto hiteli v Ukanc na praznovanje.«

Po drugi svetovni vojni je bohinjski Kravji bal dobil novo vsebino in novo preobleko. Iz praznika Bohinjcev je postal tradicionalna, organizirana prireditev bohinjskega turizma. V taki obliki se tradicionalno ponavlja vsako leto, dodajajo v društvu.