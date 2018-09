Jesenice so desetletja veljale za mesto rdečega prahu, v katerem je železarna zaposlovala večino odraslih prebivalcev. Po osamosvojitvi in prestrukturiranju trgov se jih je zaradi ugašanja nekoč zanesljivih delovnih mest prijela oznaka obubožanega, umazanega mesta, a to že dolgo niso več.

Vožnja ali sprehod skozi Jesenice že dolgo ne vodi več med od železarskega prahu rdeče obarvanimi fasadami delavskih blokov in stolpnic. Pročelja bivališč so z obsežnimi energetskimi sanacijami in novimi preoblekami odeta v živahnejše barve (in pogosto tudi nerazumljivo zaporedje odt