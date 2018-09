Stanovanjsko naselje Voge v Britofu pri Kranju sestavljajo zlasti družinske hiše. Na vpadnico v naselje so pred dnevi namestili ležeče policije oziroma hitrostne ovire, ki naj bi umirile hitrost voznikov – a so predvsem razburile občane. Ti tarnajo, da jih občinski uradniki o ukrepu niso nič vprašali, še manj obvestili. Ustaljenega postopka namreč niso izvedli.

Kot so nas obvestili razburjeni občani, naj bi bil med pobudniki za postavitev hitrostnih ovir »brat visoke občinske uradnice, ki vodi projektno pisarno« in zato je ves postopek stekel (pre)hitro in brez sodelovanja ljudi, ki so se zdaj povezali v civilno iniciativo. Kajti pri vsem skupaj je najbolj zanimivo, da ljudje ne nasprotujejo ukrepom za večjo varnost v naselju, kjer je hitrost omejena na trideset kilometrov na uro. »Ne boste verjeli, ampak čez te neustrezne, nestrokovne in nevarne ovire se lahko pelješ morda pet kilometrov na uro. Previsoke so, takih ne delajo nikjer. Stanujem ob cesti ter poslušam hrup ob pokih, ko čez ovire zapeljejo težja vozila,« je bil razburjen Milenko Vujanović.

Pogovarjali smo se vsaj še s petimi stanovalci v bližini in vsi so bili enotni, da ovire z ostrim robom povzročajo nepotreben hrup in da za naselje niso primerne. Eden od krajanov, ki se je vračal domov zvečer, je prvi dan poškodoval vozilo, ker ni bil obveščen o novosti. Nihče od krajanov naselja pa seveda ne oporeka ukrepom za večjo prometno varnost, moti jih le občinska politika »izvršenih dejstev«, pravijo.