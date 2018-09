»Ko boste šli 30. septembra na referendum, si zapomnite, da imate vi ključ svoje prihodnosti. Ne bodite tiho, ključe imate vi in ne izpustite te priložnosti, ker gre za vašo prihodnost,« je dejala. Dodala je, da vrata Evropske unije ostajajo odprta za Makedonijo, poroča srbska tiskovna agencija Beta. Mogherinijeva je v Skopje prispela iz Strasbourga skupaj z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom, ki je pred tem v govoru na zasedanju Evropskega parlamenta referendum označil kot drugo glasovanje o samostojnosti države in ponovil zavezo države reformam pri približevanju EU. Kot prvi makedonski premier je evropske poslance nagovoril v makedonščini.

Mogherinijeva se je v Skopju sestala tudi z makedonskim predsednikom Gjorgom Ivanovom, ki sporazumu Skopja in Aten o uradnem imenu Makedonije nasprotuje. V pogovoru je ponovil, da podpira približevanje Makedonije EU in Natu, ki sta strateški interes države, da pa članstvo v obeh povezavah »ne sme biti alibi za slab sporazum z Grčijo, ki odpira več vprašanj, kot jih zapira«, so sporočili iz njegovega urada. Skopje je po vrsti visokih tujih predstavnikov v četrtek obiskal tudi pomočnik ameriškega državnega sekretarja za evropske in evroazijske zadeve Wess Mitchell. Izrazil je močno podporo ZDA sporazumu, v katerem vidijo priložnost, da Makedonija postane članica Nata, izpostavil pa, da je odločitev na volivcih.

Pred referendumom bo Skopje v ponedeljek obiskal ameriški obrambni minister James Mattis, ki je ob napovedi obiska izrazil zaskrbljenost, da bi se v referendum lahko vpletala Rusija, ki je zaskrbljena zaradi širitve Nata in podpira makedonsko opozicijo, ki sporazumu o imenu nasprotuje. Na referendumu se bodo volivci izrekli o sporazumu, ki sta ga po desetletjih spora zaradi imena Makedonije Skopje in Atene podpisala junija letos. V skladu z dogovorom bi se država po novem imenovala Republika Severna Makedonija.