"Čez nekaj tednov boste na referendumu odločali o prihodnosti, članstvu v EU in Natu," je povedal Stoltenberg. "Odločitev je vaša in Nato je pripravljen, da sprejme državo kot svojo 30. članico," je dodal. Na referendumu 30. septembra bodo Makedonci glasovali o dogovoru z Grčijo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo, ali ste za članstvo v EU in Natu s sprejemom sporazuma med Makedonijo in Grčijo. "Natu se boste pridružili, če boste implementirali dogovor o imenu. Upam, da bom naslednjič, ko pridem, obiskal državo članico zavezništva," je dodal generalni sekretar Nata po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia.

Ivanov pa je poudaril, da sta EU in zavezništvo pravo mesto za Makedonijo, vendar pa članstvo v teh dveh organizacijah ne sme biti izgovor za slab dogovor. Pri tem je mislil na dogovor med Grčijo in Makedonijo, v skladu s katerim se bo slednja imenovala republika Severna Makedonija. Stoltenbergu je povedal še, da je Makedonija pogoje za članstvo v zavezništvu izpolnila že leta 2008, država pa je od tedaj aktivno prispevala k mednarodnim mirovnim misijam. Zato bi si članstvo v Natu zaslužila brez dodatnih pogojev.