»Vsak bo sam sprejel odločitev, ki se mu zdi najboljša za njegovo družino in državo. Makedonija nam je vse. Ne bodo odločale stranke. Narod bo sprejel odločitev o nacionalnem vprašanju in vsi jo bomo spoštovali,« je v torek zvečer sporočil predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski. Kot je pojasnil, je stranka takšno odločitev sprejela po posvetu z državljani, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

S to odločitvijo je stranka odgovorila na ugibanja, ali bo morda bojkotirala referendum. Mickoski je sicer ponovil nasprotovanje dogovoru z Grčijo in navedel, da se z njim spreminjajo ustava, nacionalna in osebna identiteta, potni listi in osebni dokumenti.