Medtem ko so se Slovenci včeraj ob videoanalizi seznanjali z igro Japonske, je bila ta po porazu na nedeljski tekmi v Rimu proti gostiteljici Italiji osredotočena na tekmo z Dominikansko republiko. Brez izgubljenega niza je dosegla prvo zmago na prvenstvu in si s tem dvignila samozavest pred današnjim dvobojem s slovenskimi odbojkarji. Ti bodo kljub temu, da so na lestvici mednarodne odbojkarske zveze enajst mest slabši, favoriti za zmago.

»Slovenija ima visoke in telesno zelo močne igralce, mi smo precej nižji. V obračunu proti vaši reprezentanci bomo naredili vse, kar bomo lahko. Poskušali bomo dobro servirati in dobro igrati v obrambi,« napoveduje japonski selektor Juiči Nakagaiči. Ta je v vlogi prvega stratega le uradno, saj večino niti v ekipi vleče njegov francoski pomočnik Philipp Blanc.

Odbojkarska vrsta iz dežele vzhajajočega sonca se sicer lahko pohvali z izjemno bogato in uspešno zgodovino na velikih tekmovanjih, četudi je od njenih največjih dosežkov preteklo že precej časa. Leta 1970 in 1974 je na svetovnem prvenstvu osvojila bron, leta 1982 je bila četrta, pohvali pa se lahko tudi z nazivom olimpijskega prvaka iz leta 1972.

»Njihova največja slabost je fizika. Izkoristiti moramo našo premoč v telesnih karakteristikah,« je prepričan slovenski selektor Slobodan Kovač. Japonsko dobro pozna, saj sta si ekipi nasproti stali že lani v svetovni ligi. V skupinskem delu so bili s 3:2 boljši Japonci, na zaključnem turnirju v Avstraliji pa so se jim Slovenci oddolžili z zmago s 3:0. »Moramo vedeti, da so nas lani prav Japonci edini premagali v predtekmovanju svetovne lige, kar kaže, kako nevarni so. Letos so tudi igralsko močnejši, saj so kot nekakšno presenečenje dodali levorokega korektorja, ki je zelo dober igralec. Prav tako so v svetovni ligi igrali brez najboljšega igralca Jukija Nišikave, a ta je zdaj v ekipi. Igrajo s postavo, ki je že dalj časa skupaj, in so zelo ambiciozni,« opozarja Kovač.

V primerjavi z Dominikansko republiko bodo današnji tekmeci zagotovo znali bolje kaznovati napake Slovencev, zato bo morala biti njihova zbranost na igrišču na precej višji ravni kot v sredo. »Japonci igrajo dobro, ko imajo dober sprejem. A če žogo sprejmejo slabše, stran od mreže, imajo hitro težave. Zato se bomo osredotočili predvsem na servis in nato na blok in obrambo. Predvsem jim moramo onemogočiti sprejem, nato pa z visokimi žogami napadati z zunanjih položajev,« je taktični načrt proti reprezentanci, ki je na lestvici mednarodne odbojkarske zveze enajst mest višje od Slovenije, še opisal Kovač. Podobno razmišlja libero Slovenije Jani Kovačič, ki recept za zmago vidi v resnem pristopu, želi pa si tudi, da bodo soigralci v napadu prodornejši kot pred dvema dnevoma.