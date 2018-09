Ameriški odbojkarji so znova dokazali, zakaj na svetovni lestvici zasedajo drugo mesto. V ljubljanskih Stožicah so premagali Iran, Kanado in tudi Slovenijo, od katere so bili v soboto boljši s 3:1 (22, 23, -24, 21). Tridnevni turnir, ki je služil kot priprava na svetovno prvenstvo, so tako končali na prvem mestu, drugega pa je osvojila Slovenija.

Igralci selektorja Slobodana Kovača na največje odbojkarsko tekmovanje odhajajo samozavestni, saj so v zadnjih dneh dobili potrditev, da se lahko kosajo z najboljšimi reprezentancami na svetu. Čeprav so tekmo proti Američanom izgubili, so se morali tekmeci za zmago močno potruditi. Vseeno bodo morali Slovenci za odmevnejši rezultat na prvenstvu svojo igro dvigniti še na višjo raven, predvsem pa zmanjšati število napak. Te so bile proti ZDA pogoste zlasti v prvem nizu, v katerem je imela Slovenija nemalo težav s sprejemom, kar je privedlo do slabše organiziranih napadov.

»Tak turnir in tekme proti trem močnim reprezentancam smo potrebovali, nismo pa pokazali svojega maksimuma. Imamo še rezerve, ki jih bomo morali aktivirati v času svetovnega prvenstva,« je pojasnil Slobodan Kovač, zadovoljen z odnosom svojih igralcev. Srbski strokovnjak na klopi Slovenije je bil lahko najbolj zadovoljen zlasti s tretjim nizom. V njem so slovenski odbojkarji vodili večji del, v končnici pa, kljub temu da so bili v na videz že izgubljenem položaju, gledalce navdušili z borbenim pristopom.

»Prepričan sem, da je Slovenija med kandidati za medalje. Že s svojimi predstavami na evropskih prvenstvih so dokazali, da lahko stopijo na zmagovalni oder. Imajo dobre igralce in zadostno znanje. Če bodo osvojili medaljo, ne bom presenečen,« je po tekmi Slovence pohvalil ameriški igralec Micah Christenson.

Podobnih mislih so tudi v slovenskem taboru, kjer že z nestrpnostjo pričakujejo začetek svetovnega prvenstva. Tega začenjajo v sredo proti Dominikanski republiki. »Za zdaj treme pred svetovnim prvenstvom ne čutimo. Tekmovanje bo nekaj novega za nas, a mislim, da nas preveva zlasti pozitivno vznemirjenje, ki nam bo dalo dodaten veter v krila. Če nadgradimo naše zaključne žoge v protinapadih, se lahko enakovredno kosamo z najboljšimi, zato mislim, da imamo na tekmovanju zelo dobre možnosti,« je optimističen bloker Jan Kozamernik.

Manjšo grajo slovenskega selektorja sta si prislužila le veterana Mitja Gasparini in Dejan Vinčić, ki proti ZDA nista imela svojega dne. »Ne vem, kaj je bilo na začetku z nekaterimi igralci. Tu mislim predvsem na Gasparinija in Vinčića. Kot da bi se ustrašili, da se je danes na tribunah zbralo več ljudi. A po eni ali dveh tekmah ne bom sodil nobenega. Vem, da ju potrebujemo, in ju bomo poskušali dvigniti. Po drugi strani smo bili tudi brez njiju enakovredni eni najboljših reprezentanc na svetu, kar dokazuje, da imam širok kader,« je sklenil Kovač.